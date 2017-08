on 30 Agosto 2017

Ernesto Dascenso

Para sumar un problema más a los muchos que viene teniendo en los últimos tiempos, Natacha Jaitt se quedó sin programa de radio.

Durante toda la tarde habían circulado rumores de que le habrían levantado el ciclo que conduce por Mega 983. Pero ella, a las 22.55, tuiteó como si nada que se estaba preparando para ir a trabajar. Esto escribió en la red social:

Ok… a prepararse para ir a trabajar como cada noche en @_ElAscensor x @Mega983 😈🔥

Luego, cuando llegó a su lugar a habitual de trabajo y no pudo ingresar, se indignó en Twitter y, como es su estilo, promocionó día y programa donde hablará acerca de lo ocurrido. Esta vez, será en “Intrusos” (América), según dijo:

Mañana en @intrusosoficial NO se pierdan enterarse de lo impresentable y delirante que es @mega983 y QUE NO ME PERMITAN ENTRAR A TRABAJAR.

Se me está negando la posibilidad de seguir con mis tareas habituales.sin previo aviso, sin carta documento, sin aviso sin nada. @Mega983 .

Después, furiosa, amenazó a la emisora con una carta documento y con llevarla a juicio. Así lo expresó:

Que te”echen” sin previo aviso en la puerta de @Mega983 a las 12 de la noche?Delirante, oscuro e impresentable x donde lo mires.ALTO JUICIO.