La artista está fuera de peligro, pero internada en observación; los delincuentes redujeron a los guardias de seguridad del barrio privado de Pilar, donde vive

Mientras un grupo de delincuentes robaba su casa en Pilar, María Emilia Fernández Rousse , una de las trillizas de Oro, quiso pedir ayuda y saltó desde un balcón del primer piso. Por suerte, su decisión desesperada no le provocó ninguna herida de gravedad aunque sí varios golpes. Los ladrones que ingresaron a su domicilio estaban vestidos de policías y le robaron varios objetos de valor y dinero, previamente habían reducido a los guardias de seguridad del barrio privado y habían preguntado directamente por la casa de la artista, según informó el representante de las tres hermanas a LA NACION.

En el parte policial figura que los dos guardias declararon que fueron sorprendidos por cuatro hombres con el rostro descubierto, que les apuntaron con un arma de fuego y les sustrajeron una escopeta. Luego les pidieron que los lleven directamente a la casa de Zavaleta y de María, donde lograron robar joyas y dinero en efectivo, tras lo cual se dieron a la fuga.

“Fue a las 3 de la madrugada, Emilia estaba con su marido [Clemente Zavaleta] y escucharon ruidos en la puerta”, explicó a LA NACION Fernando Prensa, representante de las trillizas. “Al parecer redujeron a la guardia porque parece que después los encontraron maniatados. Se hicieron pasar por policías y estaban vestidos de policías. No sé si lo eran o no. Clemente y ella abrieron la puerta porque a la policía le abrís, por si te tiene que avisar algo de tus hijos o hermanas, andá a saber. Emilia, de la desesperación, trató de pedir ayuda y se asomó hacia la casa de su hija, que está al lado y ahí fue cuando trastabilló, quiso saltar pero se cayó, se cayó del balcón al piso” , dijo el hombre y aclaró: “Se tiró del primer piso de una casa, medio piso, no uno”.

Tras la caída, los delincuentes, y según el relato de Fernando, la volvieron a entrar a la casa y la trataron de tranquilizar. “´Somos policías, no te vamos a hacer nada´, le dijeron a ella. Pero imaginate el terror de Emilia a que le hagan algo. Ahora está como un pollito mojado, temerosa, es horrible lo que le pasó”, contó el representante.

En cuanto a su estado de salud, detalló: “Está internada en el Hospital Austral y tiene el brazo quebrado o con un golpe, está en observación porque puede llegar a tener golpes internos”. Además, explicó que según algunos datos que recabaron, los delincuentes “preguntaron directamente por la casa de María Emilia”.

Según el parte médico del Hospital Austral, María Emilia ingresó a la guardia a las 5:46 de la mañana con un cuadro de politraumatismo. Según trascendió de allegados, la artista se habría quebrado una muñeca y habría sufrido el desplazamiento de una vértebra.

Por otra parte, indicó que a María Laura, que vive en el mismo barrio cerrado, llamado La Emilia, le pasó algo semejante hace cuatro años. En cuanto a una supuesta complicidad de los guardias con los delincuentes dijo: “Eso no se sabe, no se puede culpar a nadie. Lo que se suele hacer es remover temporalmente a los guardias hasta que se termine la investigación”.

El barrio posee una extensión de 12 hectáreas con un total de 63 casas habitadas y sólo tiene dos vigiladores armados por noche. Está delimitada con alambre tejido y posee 12 cámaras de seguridad en todo el perímetro, además de sensores de movimiento.