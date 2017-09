on 01 Septiembre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in general

El candidato a Gobernador de Eco+Cambiemos, visitó los estudios de Radio Sudamericana y aseguró que de ser gobernador, la meta será recuperar el salario de los trabajadores,el año que viene vamos a seguir aumentando los sueldos por encima de la inflación”.

El Dr. Gustavo Valdés, candidato a Gobernador por la alianza ECO+Cambiemos y disputado nacional llegó a los estudios de Radio Sudamericana para hablar sobre las propuestas para las elecciones del 8 de octubre. “Estamos trabajando y llevando adelante la campaña a todos los puntos de la Provincia y la recepción de la gente es muy buena”, relató. Aseguró que “se sigue multiplicando el acompañamiento en los actos, que se hacen más grandes”.

Indicó que la gente “está entendiendo que alinear Nación, Provincia y Municipio no es un tema autoritario, sino de un trabajo coordinado y un federalismo de calidad, no como el de antes, que era un centralismo y hoy tenemos un Gobierno nacional que lo hace de manera federal y respeta las autonomías provinciales”.

El actual legislador nacional aludió a recorridas en conjunto con funcionarios nacionales y el intendente electo Eduardo Tassano por los barrios Virgen de los Dolores, Paloma de la Paz y Ongay, agregando que “son lugares donde no se hace solamente la obra, sino que se coordina con los vecinos que proponen lo que necesitan para vivir y administrarse mejor”.

En cuanto a la política salarial, Valdés recordó que “a principios de año pactamos una política salarial y en la medida de las posibilidades estábamos por encima de la inflación”. Expuso que “cuando se habló de la cláusula gatillo, nosotros aplicamos el 35 por ciento de aumento y anunciamos cuando iba a ser”. Dijo que “luego hubo una gran inversión del Gobierno nacional en Corrientes, con obras por 7500 millones de pesos”.

El candidato destacó que “la Argentina comienza a crecer esto permite asignar recursos y otorgar un 5 por ciento más a los estatales para recuperar el poder adquisitivo de la gente”. “Entiendo que le moleste a Camau Espínola pero es una realidad y el año que viene vamos a seguir aumentando por encima de la inflación, mal que le pese”, aseguró. “Nuestra meta es recuperar el salario de los trabajadores del Estado y al derramar más recursos porque así se mueve toda la economía”, explicó.

En este sentido, fue consultado sobre si asistirá al debate de candidatos convocado por la Iglesia, adelantando que “no tengo problemas de dialogar, de debatir, sin papeles porque coucheado debate cualquiera. También aseguró que “es posible una industrialización de Corrientes”, agregando que “está creciendo el empleo privado”.

Valdés recordó su proyecto de ley de fomento de la producción industrial de la madera y adelantó la intención de crear, junto a Eduardo Tassano el parque industrial de la Capital. Asimismo, se refirió a las intenciones del candidato a vicegobernador de la alianza Corrientes Podemos Más, Eugenio “Nito” Artaza, de crear una Universidad de Corrientes. Afirmó que “hay un desconocimiento enorme de Artaza porque la conducción de la UNNE está en Corrientes, tenemos el Rectorado, que es donde se fijan las políticas educativas de Chaco y Corrientes, con la participación de los tres claustros”.

“No siento que la UNNE sea porteña y no hay un egresado que no se sienta parte de la universidad, hay un error de concepto y la siento correntina, pero lamento que Nito no sienta que la UNNE es de Corrientes”, exclamó.

Valdés destacó que “estamos más cerca de ganar que el justicialismo” y explicó que “la diferencia con Ricardo Colombi es una visión generacional, de otras visiones, aspiraciones y partimos de otra meta”. Expuso que “él tenía la política de la urgencia en sus primeros 4 años, pasó en el segundo mandato a lo necesario y luego a trabajar a otra necesidad; nosotros vamos a pasar a lo bueno y después a lo mejor, a lo superior, pero tenemos la piedra fundamental”.