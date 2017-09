Con un carácter de “fuelle” entre Corrientes y el río Paraná, el nuevo edificio ubicado en el corazón de la Costanera conjuga modernidad y naturaleza en un estilo sobrio y geométrico en la estructura y amplio en parques y balcones hacia el río. Funcionalidad que remarca la impronta cultural y turística del espacio.

El pasado 29 de agosto cortaron las cintas del ahora renovado Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland. El edificio se emplazó en el antiguo predio del Zoológico en la zona costera de la ciudad y se destaca por su vista hacia el río. Con sectores cubiertos, semicubiertos y exteriores, se fortalece como una fuerte apuesta turística y cultural de Corrientes.

El proyecto de mejora y refuncionalización del lugar forma parte de un programa del Gobierno Provincial para el desarrollo integral del Turismo y la Cultura correntina. Las obras están valuadas en casi un millón de pesos y se realizaron en un plazo de alrededor de 8 meses. El proyecto estuvo a cargo del Instituto de Vivienda de Corrientes y lo concretó la empresa del arquitecto Rubén Alberto Torrent quien se desempeñó además como representante técnico.

Su ubicación estratégica y privilegiada en la Costanera es una de las conquistas más relevantes del proyecto. Al tener balcón hacia el río y paseos naturales invita al disfrute del paisaje y las visuales que regala el punto recreativo, cultural y simbólico más importante de Corrientes.

En términos de funcionalidad el diseño simula una “Gran U” que funciona como fuelle “entre Corrientes y el río” aprovechando al máximo la utilización de los espacios, adecuándose a las diferentes actividades y sirviéndose de la explanada exterior, en una constante conexión entre el interior y el exterior.

Específicamente el museo está compuesto por distintas áreas cubiertas, semicubiertas y al aire libre. Se destaca el salón de exposiciones permanentes, temporarias, multimediales de 600 metros cuadrados, donde además se dictarán charlas y cursos. Además posee:

Espacios de administración y trabajo (oficinas, laboratorios, reservas, etc.).

Áreas de equipamiento complementario (tienda y bar).

Áreas de servicios (sanitarios, depósitos, sala de máquinas y tableros).

Circulaciones internas de conexión del museo (galerías, recovas, accesos).

Circulaciones externas (accesos, recorridos, veredas, paseos, etc.).

Espacios de exposiciones externas (expo botánicas de cactus, autóctonas, medicinales, etc.).

Expansiones exteriores (Mirantes, terrazas, estares, etc.).

En este sentido, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, destacó la importancia de haber trasladado el museo a un nuevo espacio totalmente distinto al que tenía cuando funcionaba en el subsuelo de la Escuela del Centenario. Indicó que “se trata de un cambio de visión” sobre todo por estar “en una ubicación estratégica”. Además remarcó que el objetivo es que el moderno edificio actúe como “nexo entre la costanera y el río”, debido a la integración que genera de ambos espacios a través de lo cultural.

A grandes rasgos, el museo expone unas 17.000 piezas de aves; mamíferos; moluscos; invertebrados; anfibios; ofidios y saurios en diversas salas y cuenta con un amplio salón de exposiciones; un auditorio con paredes vinculadas a los Esteros del Iberá; un Café; una tienda y un espacio para niños.

En cuanto a la morfología y el lenguaje arquitectónico del museo se conjugan formas geométricas puras y combinación de llenos y vacíos que permeabiliza el edificio y permite visuales directas al río. Se denota una intención de horizontalidad con el fin de mimetizar la construcción con el entorno que también se ve reflejado en la utilización de grandes vanos vidriados que genera continuidad y responde al carácter funcional de un espacio de exposición y al temple diáfano y etéreo de la edificación.