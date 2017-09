on 04 Septiembre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in economia

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó el inicio del pago del adicional extraordinario, no remunerativo y no bonificable, de 500 pesos, desde este martes 5 y hasta el jueves 7. “Con este nuevo beneficio el Gobierno Provincial vuelca otros 40 millones de pesos y acumulará este mes en concepto de política salarial, con los pagos del plus habitual y el sueldo, una inversión cercana a los 1.820 millones de pesos”, afirmó el jefe de la cartera económica correntina.

“Este adicional extraordinario es de 2 mil pesos por agente y se pagará durante este último cuatrimestre, 500 pesos por mes hasta diciembre. La inversión total de parte de la Provincia por este beneficio ascenderá a 160 millones de pesos”, informó el Ministro de economía.

El beneficio alcanza a 75 mil agentes de la administración provincial, incluyendo a jubilados municipales. “Este martes percibirán los agentes que tengan el Documento Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3”, adelantó Vaz Torres.

“El cronograma continuará ejecutándose el miércoles 6, con el pago a los D.N.I. que terminan en 4, 5 y 6; y finalizará de abonarse el jueves 7”, agregó el ministro de Hacienda y Finanzas.