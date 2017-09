Mito o realidad? Es una de las historias más fuertes de los últimos tiempos de la farándula. Y remite a junio de 2013, cuando Wanda Nara (30) y Maxi López (33) se mostraban felizmente casados.

Por aquel entonces ellos aceptaron una invitación para ir a la Isla de Caras para hacer un casamiento ficticio, y llevaron gente de su círculo íntimo para que completara la “escenografía” de la falsa boda. Entre ellos, Zaira (29) por el lado de Wanda, y Mauro Icardi (24), por el lado de Maxi.

En detalle, la botinera y su ex esposo viajaron hasta ese paradisíaco destino de Brasil con el objetivo renovar sus votos tras cinco años de casados. Y, en medio de la ceremonia y posterior celebración parece ser que Zaira y Mauro habrían tenido un apasionado romance.

De hecho, testigos presenciales hablan de escenas de besos y arrumacos entre la hermana de la botinera y la estrella del Inter. Y si bien hasta el momento nunca más se volvieron a mencionar esos rumores, un picante ida y vuelta entre las Nara reflotó este lunes el pasado amoroso entre los ahora cuñados.

“Hay muchas cosas en juego”, comenzó diciendo Zaira en el duelo con Wanda que si vivió en Morfi, todos a la mesa (Telefe, a las 10). Y siguió: “¿Cuándo lo viste por primera vez a Mauro se te puso en la cabeza la frase ‘puedo conseguir todo lo que yo quiera’? Porque para ese momento era todo un imposible por tu estado civil…”.

Sorprendida y algo confundida por la “rebuscada” pregunta su par, la ex mujer de López y actual de Icardi respondió: “No, ni me lo imaginé. De hecho creo que hasta te lo presenté”. Gerardo Rozín y todos los presentes no pudieron contener la sorpresa generada por la confesión de la rubia y hasta la propia Zaira se levantó de la mesa.

“En la Isla de Caras fue”, se escuchó decir a una de las panelistas del ciclo, mientras la morocha le recriminaba a su hermana haber afirmado semejante intimidad porque al parecer en aquella época ella “estaba en pareja”.

Mientras Wanda se mataba de risa y por atrás se mencionaba el nombre de Pico Mónaco (ex novio de Zaira), Rozín fue por más: “No entendí, vos estabas ocupada, te pareció que el pibe estaba bien ¿y se lo presentaste a tu hermana?”. “Sí”, aseguró la blonda.

“Me quemaba la cabeza, viste el típico cuento de haciéndole el gancho a una amiga termina en no sé qué… A mí era ‘pero mirá este chico lo buen mozo que es, mirá la familia, la va a romper, es topísimo’ Lo metió en la Isla de Caras y nada, nada, nada… ¡Menos mal!”, agradeció tomándose de las manos la co conductora de Morfi.

“Menos mal que me casé yo”, la remató con humor Wanda. “Lo bueno es que no accedí”, remarcó una vez más la menor de las Nara. “Espero…”, deslizó la rubia. “Vos se lo querías encajar a alguien para no tentarte vos”, siguió Zaira.

Ya hacia el final de la entrevista, ambas reconocieron que jamás estuvieron con la misma persona y que ni siquiera compartían gustos a la hora de fijar sus miradas en algún pretendiente.

Además, la mayor de las hermanas está casada con un exitoso futbolista, referente de la moda italiana, mientras que la menor eligió para su vida a un hombre mucho más austero y de campo, que prefiere usar alpargatas antes que zapatos de los más exclusivos diseñadores europeos.

