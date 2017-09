on 06 Septiembre 2017

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se reunió en Esquel con el juez de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, Guido Otranto. El funcionario explicó que el encuentro fue para ratificarle a la Justicia que el organismo que dirige está a disposición para colaborar en la búsqueda del joven. “No hay ningún indicio cierto que involucre a la Gendarmería”, dijo sobre el estado de la búsqueda.

Avruj contó que la familia del chico que fue visto por última vez durante una protesta mapuche en Chubut prefirió no reunirse con él. Según trascendió, desde el entorno de Maldonado decidieron no tener la visita del funcionario hasta que el Gobierno no “reconozca” que se trató de una desaparición forzada.

El funcionario se refirió a la decisión del fiscal Federico Delgado de impulsar una investigación para determinar si desde el Ejecutivo se encubrió la desaparición de Maldonado y afirmó: “No hay ningún encubrimiento posible. Somos auxiliares de la Justicia y tenemos un interés supremo en encontrar a Santiago y saber qué pasó”.

La Secretaría de Derechos Humanos pondrá a disposición de la Justicia el Programa de Verdad y Justicia de protección y acompañamiento a los testigos, para ayudar a Otranto a recabar la mayor cantidad de información posible sobre lo que pasó durante el desalojo del corte de ruta el 1 de agosto. Del encuentro en Esquel también participó el viceministro de Justicia, Santiago Ottamendi.