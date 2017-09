Denuncian que en la Universidad de Chaco dictan carreras que no están reconocidas

La Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) dicta tres carreras que no están reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Son las de Ingeniería Agronómica, Veterinaria e Ingeniería Zootecnista, de acuerdo a documentos a los que accedió Clarín. El Ministerio de Educación nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitaria, solicitó al rector que no inicien las clases en esas carreras porque los títulos carecerán de validez nacional. Sin embargo las clases se siguen dando. Son más de 300 los alumnos afectados, quienes no podrán contar con su título habilitante, de acuerdo a fuentes oficiales. Esta irregularidad forma parte de una denuncia mayor presentada a la Justicia por sectores opositores a la actual conducción de la universidad, y en el que se le imputan todo tipo de desórdenes administrativos, persecución sindical y “nepotismo”. Consultado por Clarín, el rector Omar Judis negó todas las acusaciones y afirmó que se trata de “operaciones, porque este año hay elecciones de consejeros”.

La Universidad del Chaco Austral es una de las 17 creadas durante el kirchnerismo. Su rector siempre estuvo vinculado a Jorge Capitanich, incluso lo acompañó en su paso por la Jefatura de Gabinete nacional. Por las múltiples denuncias que viene recibiendo esa casa de estudios, el Ministerio de Educación hace 18 meses dejó de transferirle los recursos para los programas educativos y pidió una auditoría a la SiGEN.

“Les estamos enviamos dinero para sueldos y gastos que no se pueden dejar de transferir por una ley del Congreso. Son el 70% de los recursos de esa universidad”, dijo a Clarín Danya Tavela, secretaria de Políticas Universitaria del Ministerio de Educación. Las autoridades ahora esperan el informe de SiGEN para determinar los pasos a seguir.

En la denuncia judicial, presentada por la ex diputada Marilyn Canata, se acusa al rector Omar Judis de incluir a su hijo como secretario académico (sin pasar por el Consejo Superior), a otro hijo como auditor interno (violación a la Ley de Etica Pública), de ubicar a una hija al frente del hospital Universitario (Unidad Médica Educativa), de no hacer reuniones del Consejo Superior como fija el estatuto, de irregularidades en la designación de docentes (hay un dictamen de SiGEN en este sentido); de convocar a elecciones un día antes de ser realizadas y no pagar adicional por títulos de posgrado. Además del dictado de carreras no reconocidas.

Fabiana Maguna es la titular del sindicato docente Sidiuncaus, que forma parte de la Conadu a nivel nacional. Denunció ante la Justicia la persecución que sufren por parte de las autoridades. “No nos reconocen y nos persiguen. Nos tiraron clavos miguelitos en nuestras casas para que reventaran los neumáticos de nuestros autos. Además, despliegan vehículos de la Universidad sobre nuestros domicilios”, afirmó a Clarín.

“Es una barbaridad lo que pasa en la Uncaus. Allí no hay democracia, no hay participación, no hay discusión libre de ideas. Es el modelo de universidad que se tiene que terminar”, dijo a Clarín Carlos De Feo, dirigente kirchnerista y actual titular de Conadu. “No importa cuál sea el origen político del rector, no puede ser que apreten a los docentes, que nos persigan, que no permita que actúe el sindicato. Además, hacen contratos a término, por un año, para ver si los docentes se alinean. De este modo, no respetan el convenio colectivo de trabajo”, agregó.

Pese a los pedidos de informes realizados por el Ministerio de Educación, las autoridades de la Uncaus no responden y se mantienen aislados del resto del sistema universitario nacional, según fuentes universitarias. Si bien forman parte del bloque peronista en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -que reúne a los rectores de todas las universidades-no participan de la política universitaria. El rector Judis hace dos años que no concurre a las reuniones.

“La Uncaus no participa. No ha tenido presencia activa dentro del bloque. Son muy reservados y nunca presentaron sus casos. Vamos a ver a fines de mes, en el plenario de rectores si presentan algo”, dijo a Clarín Roberto Tecchi, rector de la Universidad de Jujuy y actual presidente del CIN por el bloque peronista.

Para Marilyn Canata, ex diputada por el radicalismo y actual responsable de ANSeS en Resistencia, la Uncaus funcionó todos estos años como “una caja K. “La universidad fue creada con un fin honorable, pero fue desvirtuado: se transformó en una de las tantas universidades que funcionó como caja K. En Chaco, los fondos de todos los programas bajaban por la universidad, desde Fútbol para Todos hasta Municipios Saludables, Más cerca, Argentina Sonríe, Médicos Comunitarios o Salud Mental. Todo esto lo tiene el juez federal Aldo Alurralde, y no se por qué no avanza con las causas”, dice la funcionaria.

La palabra del rector

“Son todas operaciones, porque estamos en un año de elecciones de consejeros”

Denuncian que en la Universidad de Chaco dictan carreras que no están reconocidas

Omar Judis. Se defendió enfáticamente de las acusaciones.

“Todo está habilitado venga y vea. Son operaciones, este año tendremos elecciones de consejeros. Los que me apoyan van a superar holgadamente el 80% si mi encuesta no me falla. Estamos en una ciudad pequeña y nos conocemos todos”, le escribió Omar Judis a Clarín por WhatsApp.

El rector se defendió enfáticamente de las acusaciones y afirmó que están impulsadas por “una mafia” que ven afectados “algunos chanchullos”. Envió unas cuantas fotos de las diversas instalaciones de la universidad, así como una lista con las carreras que están reconocidas por el Ministerio de Educación, entre las que no figuran Ingeniería Agronómica, Veterinaria e Ingeniería Zootecnista. Con respecto al hospital universitario, mostró el documento con la habilitación provincial y dijo que no se necesita una habilitación del Ministerio de Salud nacional.