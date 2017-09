on 07 Septiembre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in economia

La Unión Europea (CE) resolvió hoy bajar los aranceles que había aplicado contra el biodiésel argentino por supuesto dumping.

En 2013, Europa impuso una tasa del 24,6% contra el biocombustible argentino y con ese nivel lo dejó afuera del mercado. Para la Argentina las exportaciones a ese destino representaban 1,5 millones de toneladas por US$ 1400 a 1500 millones de dólares.

Hoy, contra lo previsto, ya que se esperaba una votación de los países de ese bloque en el marco del Comité de Prácticas Desleales, la UE al poner el tema sobre la mesa los países miembros no emitieron opinión. Esto no significó que apoyen la medida, sino que al no haber emitido opinión dejó habilitado a su órgano directivo para que proceda con el tema, en este caso la rebaja de aranceles.

“Fue todo distinto a lo previsto hasta ayer, y al hacer esto la UE quedó habilitada sin que los países (sobre todo los que estaban en contra) asumieran costos en sus propios países con una votación”, contó una fuente del sector que destacó la reapertura para el biocombustible. Francia, entre otros países, estaban en contra y Alemania en duda.

Según la fuente consultada, los aranceles quedarían por debajo del 10%. Vale recordar que la Argentina entraba a Europa con un 6,5%, pero al estar en el marco de un sistema de preferencias arancelarias estaba eximido de la tasa.

En un comunicado, Cancillería indicó que “en un plazo de aproximadamente dos semanas” el país tendrá efectiva la reapertura de ese mercado. Vale recordar que la Argentina había llevado a un panel a Europa ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se lo ganó. “La decisión de la UE es, además, una señal positiva de respeto a las reglas del comercio internacional”, dijo.