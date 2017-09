on 12 Septiembre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in sociales

Laura Blanco es la modelo misionera que conquistó a José Bianco. Él, en medio de la cobertura del Eclipse solar, le pidió casamiento. Pero lo que nunca contaron fue cómo se conocieron ¡Insólito!

El pasado 21 de agosto, en medio del eclipse solar, José Bianco le pidió casamiento a su novia. Él estaba en plena cobertura periodística, ella en su casa viéndolo por la televisión. La emoción fue total. Pero lo que nunca se supo fue como se conocieron el meteorólogo más fachero de la tele y Laura Blanco, modelo misionera.

Invitada a Los ángeles de la mañana, la bellísima morocha que aún conserva el cálido acento de su tierra natal, reveló: “Nos conocimos por Facebook. Él me mandó la solicitud, lo agregué y hablamos solo dos veces antes de conocernos. Pero él nunca trató de levantarme por chat, no me decía qué linda que sos ni nada…”.

Fue el mismísimo Bianco quien, vía comunicación telefónica, agregó datos: “No avanzaba porque ella estaba a mil kilómetros de distancia, estaba en Misiones”. Pero cuando le preguntaron por qué se puso en contacto con Laura a través de Face cuando ni siquiera la conocía, él respondió: “Nada de lo que diga va a ser usado a favor mío, así que prefiero…”.

Lo cierto es que tras conocerse, Laura tardó tan solo un mes en instalarse en Buenos Aires, a los tres meses de noviazgo, decidieron convivir. Hoy están súper enamorados y la boda no tardará en llegar. Millones de argentinos están de testigo.

Durante la entrevista, Laura Blanco contó que desde que se hizo público su noviazgo con José Bianco ha recibido insultos a través de las Redes sociales: “Me dicen que soy muy fea para el”