La ya “vieja” generación de smartphones lanzada por Apple en 2016 -los iPhone 7- llegaron en abril a la Argentina con gran repercusión, tras seis años sin presencia oficial de la marca. Y lo hicieron a precios 170% más altos en dólares que los de Estados Unidos. Por eso, cuando el martes la compañía presentó su nueva serie de teléfonos, los fanáticos empezaron a hacer cuentas para saber cuánto podrían costar en las tiendas nacionales. Los valores aún no fueron confirmados. Pero, si se mantuvieran las mismas brechas, como suponen fuentes del sector, los más avanzados deberían venderse a no menos de 2.700 dólares.

Con pantalla OLED de 5,8 pulgadas y un sistema de desbloqueo que escanea el rostro del usuario, el iPhone “X” pasó a ser el más sofisticado de la “familia”. Se creó para el décimo aniversario del primer iPhone y es el más caro de la historia de la marca.

¿Cuánto valdría en Argentina? La versión con la mayor capacidad de almacenamiento -256 GB-, a 1.149 dólares en Estados Unidos, se vendería acá a $ 53.300. Mientras que el más limitado -de 64 GB-, a 999 dólares afuera, llegaría al país a $ 46.400​, calculó Clarín al tipo de cambio actual.

La suma equivale a 3,7 sueldos promedio tal como los mide el INDEC ($ 12.367) y a 5,3 salarios mínimos de $ 8.860. Pero hay algo más llamativo: costará más comprar el iPhone X en Argentina que volar a Miami, quedarse varios días paseando y regresar con el aparato.

Para viajar el 6 de noviembre, apenas iniciada la venta oficial, se consiguen vuelos directos de Aerolíneas Argentinas por $ 16.617 ida y vuelta y tres noches de alojamiento 3* en Fort Lauderdale a $ 3.621. Al sumar US$ 999 del aparato ($ 17.182) y $ 6.011 de impuesto aduanero, la cuenta totaliza $ 44.431. Es decir, menos que el posible precio argentino. Y el “ahorro” podría ser mucho mayor si el vuelo tiene escalas, el hotel es de menor categoría y la estadía, más corta.

Menos sofisticados, Apple también presentó en California los iPhone 8. En ese caso, la proyección arroja que las versiones de 64 GB del iPhone 8 Plus, a US$ 799 en Estados Unidos, llegarían a Argentina a $ 37.000. Y el iPhone 8 básico, a US$ 699 en Miami, arrancaría en $ 32.500.

Con estos valores, y sin chances de viajar, una alternativa en alza para muchos es usar el nuevo régimen “puerta a puerta” para comprarlo online afuera y que un correo privado lo traiga al país en pocos días. Es una modalidad que ahora empiezan a facilitar incluso tiendas argentinas, ofreciendo así valores 20% a 25% más bajos que los oficiales.

“El iPhone 8 de 64 GB costará a $ 24.999 y el 8 Plus de 64 GB $ 29.299. El stock aún no se puede confirmar, pero se dice que van a agotarse pronto porque hay gran expectativa”, confirmaron a Clarín en Linio, tienda que “para octubre” ofrecerá los teléfonos a esos precios sólo “con envío internacional puerta a puerta”.

Ahora bien, los envíos postales no podrán usarse para traer el iPhone X porque ese modelo -con los costos de envío- sobrepasa el tope de 1.000 dólares impuesto por la AFIP. Usarlo también requiere tener clave fiscal de nivel 3 y renunciar a tener garantía en el país.

“No hay motivos para pensar que la relación de precios entre Argentina y Estados Unidos vaya a cambiar demasiado respecto de lo que se vio con el iPhone 7”, consideró Enrique Carrier, analista del mercado de telecomunicaciones y director de la consultora Carrier y Asociados. “Desde abril venden iPhones algunas tiendas del país y uno de los operadores, pero a esos precios la demanda fue ínfima. Los valores son tanto más altos que los de otras marcas porque, al no producirse en Tierra del Fuego -como los teléfonos Samsung, Moto o LG-, su carga impositiva es mucho más alta”, explicó.

Como no se arman en el país, quien importa un iPhone debe pagar un arancel del 18%, no tiene exención de IVA (21%) y paga otro 21% -en vez de 7%- de impuesto a los “bienes suntuarios”. Mientras, un IVA más alto sobre la venta al consumidor (21%) y mayores costos logísticos, laborales y financieros completan el combo que agiganta la brecha con los precios oficiales de los otros países.

Aunque las ventas locales de iPhones se frenaron en 2011 y fueron mínimas desde su regreso en abril, Carrier estima que en Argentina ya hay más de 1 millón funcionando. Prácticamente todos traídos por viajeros o importados de manera ilegal.

