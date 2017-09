El usuario de Youtube YAOG publicó un vídeo en el que muestra cómo logró descubrir in fraganti a su esposa

“Hola, recientemente he descubierto que mi mujer me engañaba. Se reunió con su amante muy cerca de nuestra casa, por lo que fui capaz de grabarlo en vídeo. Últimamente veía cosas raras que me hacían desconfiar de ella, como que empezó a quedarse hasta altas horas de la noche trabajando, cuando ella siempre solía llegar temprano a casa. Varias fueron las veces que traté de seguirla, sin éxito. Entonces fue cuando me decidí a usar un dron de vigilancia con una cámara de vídeo integrada. Y funcionó”.

Un día en el que su mujer salía de casa supuestamente para trabajar puso en funcionamiento el aparato y comenzó a seguirla. Todo parecía correcto, hasta que su esposa se desvió de la ruta al trabajo y se detuvo para acomodarse el pelo. “Tienes que ponerte linda para el tipo con el que estás engañando a tu marido, ¿verdad?”, comenta indignado el youtuber.

Después podemos ver cómo la mujer entra en el estacionamiento de un centro comercial y se para en una esquina. A los pocos segundos, su amante aparece en escena en una camioneta de color negro. Después de saludarlo, ella se sube al auto y se alejan juntos.