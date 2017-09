El imputado está prófugo desde el domingo a la noche. Se lo acusa de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Tras el brutal ataque, volvió amenazar a la víctima que se recupera de las lesiones.

El Juzgado de Instrucción Nº 6 ordenó la inmediata captura de Miguel Angel Contreras alias “Tato”, quien le asestó más de 20 puñaladas a su ex pareja, Karina Analia Leiva, el pasado domingo en el barrio Yapeyú de la capital correntina.

La jueza Graciela Ferreyra dispuso darle amplia difusión a la fotografía del imputado acusado del delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Además, pidió a la sociedad que ante cualquier dato que permita dar con el paradero de Contreras, dirigirse a la comisaría más cercana a su domicilio o se dé aviso de inmediato al Juzgado, a través del número telefónico 4422038.

Por otra parte, Oscar Leiva, el padre de Karina, dio a conocer que su hija había recibido mensajes amenazantes en su celular después del ataque.

“Gracias a Dios mi hija está bien… está fuera de peligro. Se está recuperando bastante bien. La atendieron en tiempo y forma. La gente del Hospital Llano la está atendiendo muy bien, y su evolución es favorable”, comentó en declaraciones a Radio Dos.

“Las heridas más complicadas las tiene en un brazo, porque ella intentó defenderse. Su brazo está comprometido”, advirtió.

Leiva precisó que “no tiene heridas que hayan comprometido órganos vitales. Ya la sacaron de terapia intensiva”,

“Los médicos hablan de más de 20 heridas. Y las comprometidas son 12. Ella no puede mover el brazo, porque están comprometidos algunos tendones”, agregó.

Oscar contó que “hablé con ella, y algo empezó a contarme”.

Respecto a la situación del agresor, adelantó: “Está en manos de la Policía. Es un hombre de viajar mucho, se va a Brasil, a Chile… es medio raro su comportamiento”.

Y señaló: “En el celular de mi hija entraron mensajes amenazantes de él. Ya me dijeron que van a intervenirlo. Hay varios números de teléfonos”.

“Vi los mensajes. No quiero precisar qué dicen, pero son amenazantes. Ella no los vio, porque no tiene el aparato. Miedo no tenemos, porque estamos protegidos. El trabajo de la Policía es impecable: nos pusieron custodia tanto a ella como a mí”, destacó.

“Los mensajes fueron después de la agresión. No se los contesta, ni se lo bloquea porque podrían servir para localizarlo”, sostuvo Leiva

Los hijos de Karina, de 5 y 8 años, quedaron en guarda de su padre. Los menores vieron a su madre gravemente herida, luego de que su padre, Miguel Angel Contreras, la atacara con un cuchillo el domingo en una vivienda situada por calle Chacabuco al 800 de esta ciudad.