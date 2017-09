La Cá­ma­ra Ar­gen­ti­na de Co­mer­cio y Ser­vi­cios (CAC) in­for­mó que acor­dó tras­la­dar la ce­le­bra­ción del Día del Em­ple­a­do de Co­mer­cio de es­te año del mar­tes 26 de sep­tiem­bre al lu­nes 25.

En vir­tud de ello, a ni­vel lo­cal, el Sin­di­ca­to de Em­ple­a­dos de Co­mer­cio (SEC) in­for­mó que ma­ña­na no ha­brá ac­ti­vi­dad en el ar­co mer­can­til.

“To­das las ca­de­nas de su­per­mer­ca­dos que ope­ran en la ciu­dad se ple­ga­rán, tam­bién des­de el sec­tor de tien­das y fran­qui­cias de la pe­a­to­nal Ju­nín ga­ran­ti­za­ron que ba­ja­rán sus per­sia­nas pa­ra que los tra­ba­ja­do­res des­can­sen en esa jor­na­da”, ex­pli­có a épo­ca Jo­sé Ló­pez, in­te­gran­te de la co­mi­sión di­rec­ti­va de SEC.

Ade­más hoy, des­de las 22, en las ins­ta­la­cio­nes del club Bo­ca Uni­dos (Cos­ta­ne­ra) ese nú­cleo sin­di­cal re­a­li­za­rá la tra­di­cio­nal cena-­show pa­ra sus afi­lia­dos. Por úl­ti­mo, Ló­pez re­cal­có que el mar­tes, a las 20, en la Igle­sia Ca­te­dral se de­sa­rro­lla­rá un ofi­cio re­li­gio­so a la me­mo­ria de los mer­can­ti­les fa­lle­ci­dos.

Al­can­ces

La CAC re­cor­dó que “si bien la con­me­mo­ra­ción es­tá dis­pues­ta pa­ra los dí­as 26 de sep­tiem­bre -­conforme a la Ley 26.541 y al Con­ve­nio Co­lec­ti­vo de Tra­ba­jo 130/75-­, ra­zo­nes de prac­ti­ci­dad lle­va­ron a acor­dar la mo­di­fi­ca­ción”.

La en­ti­dad mer­can­til des­ta­có que “es­te fes­te­jo en na­da afec­ta la aper­tu­ra de los co­mer­cios cuan­do es­tos se­an aten­di­dos por sus due­ños o con em­ple­a­dos que acep­ten tra­ba­jar ese dí­a”.

“Los em­ple­a­dos mer­can­ti­les ten­drán la op­ción de pres­tar o no ser­vi­cios la­bo­ra­les du­ran­te el lu­nes 25, con to­dos los efec­tos y al­can­ces de la men­cio­na­da ley, que asi­mi­la di­cha con­me­mo­ra­ción a los fe­ria­dos na­cio­na­les”, pro­si­guió.

“Es­tos dí­as no exi­gen el otor­ga­mien­to de un des­can­so com­pen­sa­to­rio cuan­do se tra­ba­ja, si­no el pa­go de un re­car­go equi­va­len­te del 100%. Si no se tra­ba­ja, el em­ple­a­do tie­ne des­can­so ese día pe­ro su re­mu­ne­ra­ción men­sual no va­ria­rá”, acla­ra­ron. Por ello, en ma­te­ria de re­mu­ne­ra­ción se de­be­rá dar cum­pli­mien­to a lo es­ta­ble­ci­do por las nor­mas vi­gen­tes, no pu­dién­do­se otor­gar el día en cues­tión co­mo fran­co com­pen­sa­to­rio del des­can­so se­ma­nal, en­fa­ti­zó la en­ti­dad. La CAC re­cor­dó que que­da a li­bre cri­te­rio de los em­ple­a­do­res com­pren­di­dos en el CCT 130/75 la po­si­ción a adop­tar res­pec­to de sus de­pen­dien­tes.

Época.