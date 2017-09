No es por casualidad que Moria Casán sea conocida como la lengua karateca. Cada vez que abre la boca, la diva realiza declaraciones picantísimas. En esta ocasión, Casán estuvo como invitada en el programa de Jorge Rial, Intrusos, para defender a su hija después de la catarata de críticas que recibió debido a sus comentarios. “Prefiero ser puta antes que moza”, había dicho Sofía Gala, lo que desató la furia del gremio gastronómico.

Casán fue a respaldar a Gala: “Me pareció maravilloso”, dijo la diva y agregó: “Me esperaba esa repercusión porque hay mucha ignorancia, mucho ladrillo de cabeza. Sofía es una mina verdadera, honesta, dice lo que quiere”.

Pero la conversación disparó para otro lado y fue la misma Moria quien confesó haber ejercido la prostitución cuando era menor de edad: “Yo he sido prostituta. Re contra gato fui yo. Me ofrecían plata por sexo y yo aceptaba, aunque nunca cobré”, expresó La One, sin tapujos.

Al ver la cara de desconcierto de los panelistas, la jurado del “Bailando” continuó explicando estos pasajes de su vida de adolescente desconocidos: “Un día me agarró así como un ataque y salí a la calle para levantarme a un tipo grande. Después me dio asco, me fui a bañar, hice que me diera la plata y lo hice bañar a él” y agregó: “Era menor de edad y sin ninguna necesidad económica”.

Aunque aclaró que no sabía si había ejercido la prostitución por ese hecho: “Tampoco me puse en una esquina con la carterita a yirar”, dijo.