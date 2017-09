on 27 septiembre 2017

Los adolescentes argentinos relacionan las lecturas en papel específicamente con los textos escolares porque para ellos el mundo pasa por las pantallas y lo que prefieren son los sitios web, los foros, los blogs y la información que circula por las redes sociales.

Así surge de la encuesta nacional “Los modos de leer de los adolescentes”, realizada por Roxana Morduchowicz, doctora en Comunicación, para la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira), con el auspicio del grupo Sancor Seguros.

“No sabemos si podemos cambiar la realidad, pero no queremos ignorarla”, afirmó Fernando Cuello, secretario de Adira, al destacar que se busca propiciar el acercamiento de los más jóvenes a la lectura de los diarios. “La fractura no es por edad, sino por la diferencia de preferencia entre el diario papel y la pantalla. Hace tres años que trabajamos en este aspecto”, añadió.

La gerente de responsabilidad social empresaria del Grupo Sancor Seguros, Betina Azugna, explicó que este tipo de encuesta les permite “contribuir al mejor bienestar” de los jóvenes y los niños.

“Los jóvenes del siglo XXI pasaron de una percepción lineal a una simultánea. Tienen otra manera de relacionarse con la lectura: las pantallas, en varias ventanas y superpuestas”, sostuvo Morduchowicz, al presentar la encuesta hecha a 1800 adolescentes de 15 a 18 años en escuelas públicas y privadas de capitales provinciales y centros urbanos.

El relevamiento presentado ayer es “una buena radiografía de cómo leen hoy los adolescentes”, definió Morduchowicz al señalar que “hay una brecha entre la cultura cotidiana juvenil y la cultura escolar”. Ocho de cada 10 jóvenes dicen que lo que más leen en papel son libros para estudiar, mientras que siete de cada 10 usan Internet para cumplir con las tareas escolares.

“Los adolescentes no ejercen el pensamiento crítico y reflexivo que quisiéramos que tengan. No saben definir los criterios sobre si una información es confiable o no. Siete de cada 10 hacen tareas superpuestas y buscan en Internet”, agregó Morduchowicz. Es que el 70% respondió que usa una única página web cuando busca información para hacer la tarea. El 35% usa la primera opción que muestra Google; el 35%, Wikipedia para lo que le piden en la escuela, y el otro 35% se dirige directamente al link de la página que le brindó el docente en clase.

Entre los datos salientes de la encuesta nacional, el 100% informó que lo que más le gusta leer son páginas y sitios web, foros, blogs e información en redes sociales. El 50% dijo que leía libros en papel y el 40%, libros en Internet.

“El diario tiene una larga vida, pero focalizada en una generación que opta por lo digital”, explicó la especialista en contenidos culturales. La experta destacó que “el 90% de los adolescentes conoce el nombre del diario de la ciudad en que vive” y que “por Internet, el 30% lee el diario todos los días” mientras que en la versión papel no lo lee el 55%.

Esta encuesta permitió conocer también los tiempos de lectura de los jóvenes. “El 65% dedica entre 5 a 15 minutos a leer noticias; el 30%, entre 15 a 30 minutos, y el 5% más de 30 minutos”, indicó Morduchowicz, al graficar que en Francia y en Reino Unido “los chicos dedican menos de 30 segundos a leer una noticia y no ven videos más largos de 30 segundos”.

Si los adolescentes no están conectados todo el tiempo a las redes es sólo por una cuestión económica porque no todos tienen smartphones. “En la medida en que haya más conectividad en los hogares o lugares gratuitos, los chicos usarán más tiempo Internet. Tienen lecturas superpuestas y lo que más buscan es música 45%, que es el consumo cultural que marca el paso de la infancia a la adolescencia”, concluyó Morduchowicz.

lanacion