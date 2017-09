Ante la difusión del hallazgo de un dispositivo para “clonar” datos de tarjetas en un cajero automático céntrico, varias personas se animaron a denunciar que extraños realizaron diferentes extracciones, e incluso se registraron compras en Buenos Aires.

A partir del hallazgo de un un dispositivo creado para “clonar” datos de tarjetas en un cajero automático ubicado por calle San Juan al 730 de la capital correntina, trascendieron varios casos de personas que se vieron damnificadas por extracciones de dinero de sus cuentas bancarias por parte de extraños.

Una emisora radial se hizo eco de los reclamos. Una línea investigativa apunta a la utilización de tarjetas mellizas.

El primer caso hecho público fue el de Luisa Franco, quien llamó a radio Dos para denunciar un caso de extrema gravedad: le vaciaron su tarjeta de débito (Banelco) del Banco Columbia y al solicitar el informe de movimientos se comprobó que con el mismo plástico se hicieron cinco compras. “Yo nunca perdí la tarjeta. Banelco me dice que el responsable es el banco y el banco me dice que Banelco sacó una tarjeta melliza”, expresó.

“Tenía dinero en mi cuenta y el lunes me fui a hacer una compra al supermercado y me encontré con que tenía cero pesos en la cuenta. Al otro día voy a sacar mi último movimiento y sale que hicieron cinco compras el 18”, contó Luisa.

“Presenté al Banco Columbia el último movimiento, explico lo que pasó y me dicen que perdí mi tarjeta. Pero yo nunca perdí mi tarjeta. Desde el banco me mandan a Banelco y en Banelco me dicen que el banco largó una tarjeta melliza”, describió.

“En el banco me dicen que ellos no tienen nada que reconocerme porque es Banelco el emisor de la tarjeta y ahora me mandaron a que hable con Visa”, contó Luisa.

Otro caso

Dolores Méndez es otra denunciante. Su tía, María Antonia Méndez, pidió un crédito Argenta de $30 mil pesos y cuando fue a sacar dinero se dio cuenta de que le habían robado $25 mil.

En la Anses le dijeron que realizó extracciones y compras en un supermercado, cuando ella tenía la tarjeta en su poder. En el banco le pidieron un permiso para poder acceder a las cámaras de seguridad. Todavía no encontró solución al inconveniente.

“Mi tía sacó un préstamo de Argenta, sacó un monto mínimo, cuando se va al cajero a retirar lo que le quedaba y le dicen que no tenía más fondos y se va a la Anses a hacer el reclamo. Ahí le dicen que hizo compras en un supermercado chino de avenida Armenia. Mi tía le respondió que no puede ser porque ella tiene su tarjeta y le dicen que ellos no pueden hacer nada”, contó Dolores Méndez.

“Lo que le quedaba era ir al banco a pedir las cámaras de seguridad”, expuso.

“A ella le están descontando en su recibo de sueldo, por 40 meses”, detalló.

“Perdió toda la plata, quedó en cero. Y ella cobra el mínimo de jubilados, presenta el certificado de supervivencia y le quisieron entregar sólo 3 mil pesos porque le están descontando un supuesto seguro de vida que nunca firmó, nunca se adhirió, no sabe de dónde salió”, describió.

Rebeca, una oyente de radio Dos, también contó que desde el 7 de septiembre le realizaron 6 extracciones en su cuenta bancaria del Banco Francés; ella denunció el hecho y todavía no tiene respuestas, sólo le cancelaron la tarjeta. Describió que fue en sucesivos días en cajeros de Buenos Aires y que le vaciaron la cuenta.

“El día 7 de septiembre voy a consultar mi home banking y descubro que habían hecho dos extracciones de mi caja de ahorro, y no fui yo. El sábado vuelvo a consultar mi cuenta y veo la cuarta extracción. Llamo a Banelco ese mismo día y me dicen que me toman la denuncia y me cancelan la tarjeta. Y a la tarde ya realizaron la quinta extracción; el domingo me hicieron la última y sexta extracción, con lo que me vaciaron la cuenta”, expuso molesta

fuente https://www.ellitoral.com.ar/481452/Vacian-cuentas-bancarias-ya-son-varios-los-damnificados-y-crece-la-preocupacion