La concursante del Bailando criticó que le hayan “inventado un pezón” en una publicación.

En la gala del martes en ShowMatch, Flor Vigna explicó que había cambiado su perfil más combativo para conseguir los trabajos que realmente quería.

“No peleo porque me di cuenta que tenía que cambiar la actitud para conseguir los trabajos que quería. Pero igual tengo carácter, eh”, aclaró la influencer… Y un día después lo dejó clarísimo con un fuerte reclamo.

“Horrible como las revistas tienen que editar las fotos para vender más. Pusieron una foto de una campaña de lencería y me inventaron un pezón. ¡Falta de respeto! Cada uno muestra de su cuerpo lo que quiere, no me va que me editen una foto para beneficio de compras”, se explayó.

— Flor Vigna (@flor_vigna) 27 de septiembre de 2017

