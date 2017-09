on 29 septiembre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in deportes

Grandes glorias del fútbol argentino pisarán suelo capitalino este fin de semana para disputar el tradicional Juego de las Estrellas del programa Tekové Potí, en el cual se medirán ante los actuales campeones del fútbol masculino en categorías Veteranos y Seniors. “Chicho” Serna, “Pepe” Basualdo, Néstor “La tota” Fabri, “Mencho” Medina Bello, “Tito” Pompei, “Chelo” Delgado, son algunos de los nombres que aguardan Central FC y Carozo FC para vivir una experiencia soñada en un campo de juego. El evento será este domingo desde las 15 horas en el predio de Costanera Sur donde la familia podrá disfrutar la mejor propuesta de Vida Sana.

Históricamente en la vida del Tekové Potí, el mes de octubre es el ideal para una jornada ultra deportiva, ya que el programa más exitoso del Gobierno de Ricardo Colombi cumplirá por otro año consecutivo con el sueño de los últimos campeones de fútbol en tener cara a cara a sus ídolos y poder medirse en un terreno de juego.

El lugar que será el epicentro del fútbol grande será el predio social, cultural y deportivo del Programa Vida Pura en Costanera Sur de esta Capital que volverá a vestirse de gala este domingo desde las 15 horas para recibir a grandes glorias del fútbol argentino que disputarán sendos partidos frente a los campeones de la edición pasada del programa que es un clásico de las familias.

La organización confirmó que una comitiva de grandes nombres de la historia, como el mediocampista, “Chicho Serna”, Claudio “turco” García, Jorge “negro” Martínez, Roberto Trotta, Gastón Casas, Nestor “la tota” Fabri, Angel Matute Morales, Pepe Basualdo, “el flaco” Passet, Rarúl Cassini, el Gallego González, Andrés Guglielminpietro,”entre otros

Sin embargo y más allá de toda la gloria que los rodea, estos ex jugadores profesionales no la tendrán nada fácil, ya que deberán vérselas contra los actuales campeones del Tekové,“Carozo FC” y “Central FC”, (categoría Veteranos y Seniors), que antes de llegar a este partido tuvieron que sortear todas las instancias hasta llevarse el campeonato y ganarse el derecho a enfrente a ex deportistas de élite del deporte más hermoso del mundo.

El evento será libre y gratuito donde además de mirar a deportistas dentro de un terreno de juego, se podrá disfrutar de las grandes atracciones del Tekové Potí donde toda la familia además con solo su presencia podrá ganarse grandes premios y el mejor recuerdo con sus ídolos.