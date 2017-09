Con el objetivo de garantizar la inclusión social y el acceso de todos a los recursos tecnológicos, el Ministerio de educación a través del Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED), entregó ayer 73 netbooks a los alumnos del primer y segundo año de la Escuela Normal “José García Cossio” de San Roque.

El acto contó con la presencia de la ministra de Educación Susana Benítez, director de sistemas del Ministerio de Educación Carlos Encinas, autoridades provinciales, municipales, directivos, tutores, alumnos.

El Gobierno Provincial a través del Ministerio de Educación hizo entrega de mobiliario escolar, partida de útiles escolares, equipamiento áulico, administrativos, deportivos y PC de escritorio para 23 establecimientos educativos.

“El trabajo de un docente no termina en la escuela, cuando sale de allí regresa a su casa y es ahí donde realiza trabajos de corregir, planificar una clase. Muchas veces se va con el corazón cargado de emociones porque cada uno de los docentes lleva en su corazón a cada uno de sus alumnos”, dijo la Ministra de Educación.

En tanto insto a las familias a acompañar a los docentes. “Los primeros educadores en la vida de los niños son ustedes junto a la escuela, por ello nos necesitan juntos. La educación se hace día a día no solamente enseñando contenido sino también valores para ser ciudadanos de bien que quieren una sociedad mejor”, dijo en tanto agregó:” Los niños son nativos digitales, nacieron con la tecnología bajo el brazo, no tanto como nosotros que formamos parte de otra generación. La tecnología debe ser un instrumento que nos abre al mundo, pero si no existe personas de bien no sirve porque no construye una sociedad y San Roque y Corrientes necesita una sociedad de hombres y mujeres de bien”.

Finalizando sus palabras se dirigió a los alumnos: “Ustedes hoy llevan esta tecnología a sus casas pero tienen que cuidarla y utilizarla para su educación obteniendo nuevos conocimientos. Compartan el aprendizaje junto a sus familias”.

Durante el acto, la rectora de la institución Patricia Agüero de Penzo agradeció la llegada de las netbooks y también los materiales administrativos y deportivos entregados: ” Las nuevas tecnologías son el perfecto aliado para que los chicos estén en permanente contacto con los variados tipos de textos, practica vital e indispensable para que todo ser humano pueda superar dificultades, potenciándola como una herramienta de poder. Muchas gracias por permitir a la comunidad de san roque que en breve tiempo pueda contar con una escuela secundaria acorde a las necesidades de estos tiempos”.

La escuela Normal “Juan García de Cossio” inició su vida institucional el 17 de marzo de 1959.

En sus inicios se denominó Instituto Secundario Popular adscripto de San Roque más adelante se propuso el nombre que lleva actualmente en homenaje al fundador del pueblo. Actualmente la institución cuenta con seis divisiones de nivel inicial y 18 del nivel primario, 30 con la división de educación secundaria con las siguientes modalidades, humanidades, Ciencias Sociales, Naturales, Económica y administrativa y dos divisiones con el Plan fines.