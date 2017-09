En el marco de su tour mundial, el cantante escocés brindará un recital en GEBA el 16 de febrero. ¡Y la “Rodmanía” ya empezó!



Argentina espera por Rod Stewart. Y con tanta ansiedad que, cuando todavía restan más de cuatro meses para que vuelva a cantar en nuestro país clásicos como Da Ya Think I’m Sexy, las entradas anticipadas se venden a un ritmo frenético. El mismo que Rod despliega cada vez que sube al escenario…

La fecha elegida para su regreso -después de cuatro años de ausencia- es el 16 de febrero, y el escenario, GEBA. Al día de hoy, con más de 10 mil tickets vendidos (el 70% de la capacidad), ya hay sectores agotados para seguir un recital al aire libre, en una noche que promete ser ideal para cantar a viva voz junto a uno de los grandes artistas internacionales.

Como parte del tour Rod Stewart: Live in concert, en el recital se repasarán distintos hits, como Maggie May, You wear it well, Hot Legs, You’re in My Heart, y Forever Young. La mencionada Da Ya Think I’m Sexy acaba de lanzarse en una nueva versión junto a la banda de Joe Jones, DNCE, convirtiéndose en un verdadero furor en todas las plataformas.

En 2016, el músico nacido en Escocia fue distinguido con el título de Caballero del Príncipe William, por servicios de música y caridad. Pero aquí, a no dudarlo, Rod Stewart será recibido como un rey.