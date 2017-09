El jugador de Vélez reveló que aún no tiene lavarropas y que es su la modelo quien todavía se encarga de esa tarea.

Luego su separación con Nicole Neumann, a Fabián Cubero no le quedó más remedio que cambiar de página. Lo cierto es que a cuatro meses de que se dijeran adiós, la modelo encontró un nuevo amor y desterró de su vida a su quien fue su marido durante 10 años.

Por el bien el sus tres hijas, la ex pareja mantiene una cordial relación e incluso conservan algunas prácticas de cuando todavía estaban casados. Por ejemplo, el lavado de la ropa.

“¿Si cocino y lavo? Sí, no me queda otra. Igual, estoy acostumbrado. Me divierte limpiar… Todavía no tengo el lavarropas y, cada tanto, les llevo la ropa a las chicas, en donde viven ellas, para que me laven”, contó “Poroto” en un móvil para Nosotros a la Mañana.

Por otro lado habló del flamante noviazgo de su ex con Facundo Moyano: “Es un tema de ellos, pero me parece bárbaro, que la pasen bien… A él no lo conozco. Pero a mí no me tiene que caer bien, le tiene que caer bien a ella. Se tienen que llevar bien ellos. Nosotros tenemos un vínculo cordial por las nenas, principalmente”.

A la hora de hablar del corazón, no se mostró en la misma sintonía que la modelo: “Mi cabeza está en otro lugar en este momento. No tengo ganas ni ánimo, ni tiempo para ponerme en serio con alguien. ¿Si tengo ganas de volver a enamorarme? Sí, pero no es momento. Los tiempos, los duelos, los maneja cada uno. No hay una regla determinada para superarlos”, concluyó.