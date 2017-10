El Consejo Superior de la UNNE dispuso establecer a partir del 4 de octubre próximo la apertura de la preinscripción on-line a carreras de la Universidad para el Ciclo Lectivo 2018. En tanto, se fijó los periodos de inscripción formal con el primer turno desde el 4 al 28 de diciembre

La medida fue dispuesta a través de la Resolución Nº 720/16 del 27 de septiembre pasado, con las firmas de la Rectora, profesora María Delfina Veiravé, y la Secretaria General de Planeamiento, contadora Mabel Yanda.

Allí se establece la apertura de la preinscripción online a partir del 4 de octubre de 2017. Los interesados podrán acceder al Sistema de Preinscripciones desde el portal de la Universidad: http://www.unne.edu.ar, donde deberán crear una cuenta a los efectos de realizar la preinscripción.

El artículo segundo de la Resolución 780/17, establece además que la Inscripción Formal de aspirantes a ingreso para el Año Académico 2018, se llevará a cabo en las Facultades e Institutos de la UNNE según corresponda, organizados en dos períodos.

El Primer Periodo comenzará el 4 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de diciembre de 2017; e incluirá a las Facultades de Ciencias Agrarias; Ciencias Veterinarias; Odontología; Medicina; Derecho; Ciencias Sociales y Políticas; Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Arquitectura y Urbanismo; Humanidades; Ciencias Económicas; Ingeniería; Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura y el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología.

El Segundo Período comenzará el 5 de febrero y se extenderá hasta el 15 de marzo de 2018 para la inscripción en el Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias y en la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Económicas.

Requisitos

En cuanto a los requisitos para la inscripción formal, la Resolución 780/17 establece que el propio interesado o persona debidamente autorizada por éste, deberá presentar en carpeta colgante la siguiente doumentación:

1) Documento Nacional de Identidad original que deberá presentarse acompañado de fotocopia. Para los extranjeros que no tengan DNI, se requerirá Pasaporte y si pertenece al MERCOSUR será suficiente la Cedula de Identidad del MERCOSUR, acompañado de fotocopia.

2) Partida de Nacimiento actualizada emitida por el Registro Civil.

3) Título de Nivel Medio, Certificado Original, constancia de estudios secundarios completos (con la leyenda “NO ADEUDA MATERIAS”).

4) Excepcionalmente si al 29 de diciembre de 2017 no contase con el requisito señalado en el punto 3, deberá presentar constancia de estar cursando el último año de la escuela secundaria.

5) Certificado de Buena Salud expedido por la Dirección de Salud Universitaria dependiente, de la Secretaría General de Asuntos Sociales de esta Universidad (en este caso el Certificado de Salud podrá presentarse hasta las fechas establecidas en el cronograma determinado para cada Unidad Académica).

6) Constancia escrita de grupo sanguíneo;

7) Tres (3) fotografías de 4 X 4 cm. de fondo blanco

8) Ficha del aspirante obtenida del Sistema de Preinscripciones, con todos los datos completos, impresa y firmada por el interesado.

La Inscripción Formal será cumplimentada con la presentación de todos los requisitos mencionados anteriormente. El solo hecho de cumplimentar la ficha de aspirante NO IMPLICA INSCRIPCIÓN FORMAL.

En la Resolución Nº 780/17 se establece en el artículo 4 que el Título de Nivel Medio o Certificado Original debidamente legalizado (Resolución Nº537/98 y modif. Nº191/16 C.S) o constancia de estudios secundarios completos (con la leyenda “NO ADEUDA MATERIAS”), tendrá como plazo máximo de presentación, en la respectiva Unidad Académica, el día 30 de marzo de 2018. En caso de no cumplimentar la presentación del mismo, el aspirante será automáticamente dado de baja de la/s carrera/s donde haya registrado su inscripción.

Los inscriptos que no hubieran presentado el certificado de estudios debidamente legalizado por las oficinas técnicas competentes de los Ministerios de Educación provinciales y el Rectorado de esta Universidad, tendrán plazo para hacerlo hasta el 31 de octubre de 2018. A partir de esa fecha no podrán continuar realizando actividad académica alguna, hasta tanto no den debido cumplimiento a ese requisito. Y si al 28 de diciembre de 2018 aún no lo hicieran, serán dados de baja de la carrera a la que se han inscripto.