on 03 octubre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in deportes

En 2019 se viene una Libertadores con final única y televisión renovado: se firmó un acuerdo con dos multinacionales y se verá por distintas cadenas y en otras partes del mundo.

Todo va cambiando… Mientras se están por jugar las semifinales de la Libertadores, la Conmebol acaba de anunciar un nuevo acuerdo por la TV de la Libertadores, la Sudamericana y todo tipo de competencia de clubes de futsal, fútbol de playa y demás: desde 2019, el grupo inglés Perform (líder en digital) y la enorme empresa estadounidense IMG serán los dueños de los derechos para asesorar y comercializar los torneos. Y la Libertadores tendrá algo especial, simil Champions: será a final única.

La Conmebol hizo oficial este acuerdo, que llegó luego de una licitación en la que participaron cuatro empresas. Se firmó un acuerdo con una garantía de 1.400 millones de dólares y, luego de recaudarse esa cantidad de dinero, comenzar a compartir ganancias. Según le dijeron a Olé, desde 2019 comenzarán a verse las copas no sólo por Fox sino que habrá otras cadenas televisivas en el mercado que tenrán pantalla, como por ejemplo sucede hoy con Champions League. Y se abrirán estos torneos a otros mercados, a los que hoy no están llegando. “Ya no pasará como en otras épocas que después de una final de Libertadores tuvimos que poner plata. Vamos a tener un mínimo de 350 millones por año, pasamos de una entidad oscura a una profesional”, explicó el presidente de Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez. Y adelantó que “también vamos a hacer licitaciones para los partidos de selecciones”

fuente https://www.ole.com.ar/futbol-internacional/libertadores/contrato-perform-conmebol-tv-libertadores-sudamericana_0_1880212082.html