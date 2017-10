La jurado del Bailando habló con Ángel de Brito sobre su presente y contó todos sus secretos.

Pampita dio una extensa entrevista en Los ángeles de la mañana y habló sobre todos los temas. Su película, su trabajo en ShowMatch, la maternidad, su separación, su vida sentimental. Como es usual en ella, solamente no quiso opinar sobre la relación de su expareja, Benjamín Vicuña, con la China Suárez.

Quizás la revelación más importante que hizo en la nota con Ángel de Brito fue acerca de su deseo para el futuro: “Voy a ser mamá de nuevo seguro, porque estoy con una pareja joven que no tiene hijos, me encanta quedar embarazada,tener hijos. Sé que va a pasar en algún momento, no sé cuándo, con todos los compromisos de trabajo. Pico, al ser joven, no tiene la ansiedad de que sea ya”, dijo.

Sobre su noviazgo hizo algunos otros comentarios. Aseguró que Pico Mónaco tiene mucho carácter y confesó que le dio algunos consejitos para no tener problemas con la prensa. Por ejemplo, le dijo que si una chica se acercaba a pedirle una foto, tuviera cuidado y se fijara en qué pose están, como para que nadie piense que tiene algo con ella. “Yo tengo muchos años en esto y nunca me inventaron un romance con nadie y he ido a camarines de cantantes. Si uno tiene una actitud demasiado simpática o confunde a la otra persona, se genera eso. Si uno es respetuoso con la pareja que tiene al lado cuida esos detalles”, indicó.

Comentó además que Pico tiene muy buena relación con sus hijos: “Me da mucho amor a mí y a todos en mi casa”.

No todas fueron rosas para Pampita en ShowMatch

“El primer año la pasé re mal, no entendía el juego”, reveló, sobre su paso por el jurado del Bailando. “Cuando estuve como participante la pasé re bien y me había quedado con esa idea”, recordó.

Sin embargo, cuando pasó a otro puesto en el programa, las cosas cambiaron. Ella venía de vivir momentos turbulentos, por su separación de Benjamín Vicuña y todo lo que le decían le hacía mal.

“Me enganchaba en todo. Hoy la veo a la Bomba y digo ‘pobre, le está pasando lo que me pasaba a mí el año pasado’. Estás a la defensiva y la pasás mal. Lo veo y digo, ‘¿por qué no la pasé mejor?, ¿Por qué no me relajé?’ Sentía que los jurados no me habían recibido con la calidez que esperaba. En Chile me había hecho íntima amiga de mis compañeros jurados, había una intimidad que acá no la había logrado. Llegué re contenta, colegio nuevo, y fue ‘acá somos re fríos, te hago una sonrisa y después te bardeo en un programa’. Después los conocí y dije ‘¡ah! ¿Esto es así? ¿Es un juego?'”, contó.

Las cosas fueron realmente malas para ella: “Muchas veces llegaba llorando y Pico me decía que renunciara. Era desgastante. Todo me parecía re invasivo, pero después lo entendí. Ya sé cómo juega Moria, Polino, que los participantes tratan de chocar con vos porque les sirve”.

De Brito le preguntó entonces si renunció el día que se peleó con Marcelo Polino y se fue del estudio de ShowMatch. Recordemos que ese día, el periodista defendió a la China Suárez y la trató a ella de mentirosa. Pampita negó haber dicho que se iba. “Jamás renunciaría a un trabajo, soy muy obstinada, siento que nada me puede ganar, en la peor de las discusiones. Me fui para no decir todo lo que tenía ganas de decir. Si yo decía todo era peor. Era para resguardar a mi familia”.

Luego le tiró un palito a la China: “Es un tema en el que prefiero tener cuidado, que no expongo. Yo por lo menos tengo la conciencia tranquila que no me detengo en lo que hacen los demás, no reviso lo que hacen, y gracias a Dios tengo mucho contenido propio”. ¿Se refería a esa oportunidad en la que a la China se le escapó un “follow” cuando estaba viendo las publicaciones de una cuenta falsa de Pampita en Instagram?