El ministro de Producción, Ing. Jorge Vara, inauguró el martes (3 de octubre) el enripiado de la Ruta Provincial Nº 101 del acceso a Vences Rincón-Departamento General Paz, camino de jurisdicción de Lomas de Vallejos que había sido tapado por el agua durante las intensas lluvias de abril y mayo de este año y que ocasionaron la situación de emergencia hídrica. La obra, financiada por el Fondo de Desarrollo Rural (FDR), consistió en el enripiado y recuperación de 8 kilómetros de camino, cuya extensión va desde la Ruta Provincial Nº 5 hasta la Escuela Nº 695

El acto presidido por Vara y desarrollado en el acceso al paraje y en cercanías a la Escuela y la Capilla, contó además con la participación del secretario de Agricultura y Ganadería, Lic. Manuel García Olano; el subsecretario de Desarrollo Social, Manuel Aguirre; y los intendentes de Lomas de Vallejos, Julián Zalazar, y de Caá Catí, Eduardo Dualibe. A la ceremonia se dieron cita numerosos pobladores de la zona que se ven beneficiado con esta obra que, antes de la emergencia, solo les restaban concluirse unos 1.000 metros pero sufrió el avance de las aguas.

Sobre la obra en sí, el ministro Vara comentó que no sólo fue enripiado sino que también incluyó levantamiento del camino. “Acá se hicieron dos obras: primero el levantamiento y cuneteo del camino con aporte del material y después de un tiempo el enripiado que fue como coronar la primer obra”, resumió.

“Estas son zonas inhóspitas” –remarcó el ministro-, para referenciar que no hacían falta grandes lluvias para inundarse y que los caminos se tornen intransitables, aunque reconoció que “ahora vive mucha gente acá”. En ese sentido, explicó que este camino no sólo le sirve a los pobladores del paraje sino además a los de Empedrado Limpio y Ramones, ya que “la zona tiene mucha gente y el impacto no es solo productivo sino social, como la mayoría de las obras, y no es casualidad la cantidad de escuelas que hay sobre los ripios que hacemos, como en este caso que termina en una escuela”.

“Hay que atender los temas de presente y futuro, y la escuela es futuro”, remarcó el ministro, que recordó algunos casos de comienzos del año pasado cuando, gracias al ripio, muchas escuelas estaba por cerrar y terminaron recuperando alumnos y ahora están pidiendo ampliación de sus instalaciones, “y eso es arraigo”. Vara recordó también que, con el FDR, ya se había intervenido en la zona con electrificación rural primero, y perforaciones después, en una “sucesión de acciones que tienden a lograr el arraigo de la gente en donde vive”.

Aseguró el funcionario que, con esta obra y otras que están en marcha y proyectadas, “se van a unir por ripio las rutas 4, 5 y 6”, adelantó que para el año que viene ya se estaría en alrededor de 4.500 kilómetros de enripiado en toda la provincia. “De todas maneras –aclaró- es más lo que hace falta hacer”, teniendo en cuenta que existen 10.000 kilómetros de caminos rurales y “me preocupo por lo que aún no está hecho” pero que a este ritmo “en cuatro años se pueden dejar todos los caminos enripiados o al menos transitables”.

De los intendentes

A su turno, el intendente de Lomas de Vallejos consideró que esta obra “era una gran necesidad de toda la gente de Vences, para la salud, la educación, los productores, en una zona donde puede haber un mejor movimiento económico con el mejoramiento del camino”. “Esta es una mejora importante que le dimos en estos casi cuatro años de gestión y antes, las casi cien familias que habitan este lugar, no contaban con servicios de energía eléctrica, y a partir de ahí se generó el crecimiento de la zona”, manifestó Zalazar.

Luego, el jefe comunal de Caá Catí referenció que la zona de Vences Rincón en compartida por Lomas de Vallejos y su municipio, y que “gracias al Ministerio de Producción se logró esto que es tan importante y que hace algunos años atrás era impensado”. Por otra parte, Dualibe se manifestó entusiasmado con las obras que se vienen para Cacá Catí como la de la Ruta Provincial Nº 13, a través de PROSAP, que une esa localidad con Itá Ibaté, como así un tramo de 6 kilómetros de Palmar Grande a Frontera y el compromiso de continuar hasta su municipio, “una zona de muchas escuelas y pequeños productores que necesitan sacar sus producciones después de una lluvia”.