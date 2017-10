Una adolescente de 15 años se encuentra internada en grave estado en el Hospital Pediátrico tras haber sufrido una sobredosis por consumo de cocaína en el festejo de un cumpleaños de 15 en el barrio Patono de la capital correntina. La menor, además, presenta golpes en todo el cuerpo.

Loreña Nuñez es su madre y en los pasillos del hospital contó que su hija está intoxicada por sobredosis de cocaína. “Me dijeron que tiene daños en el cerebro porque consumió muchas drogas. Y después le pegaron hasta dejarla casi muerta. Mi hija está grave, está peleando por su vida”, sostuvo la mujer en diálogo con radio Dos.

La mujer contó detalles de lo ocurrido: “Ella me dijo que iba a un 15 con dos amigas. Le pedí que no tarde. Salió el sábado a la noche, después volvió a casa, comió algo, y después no la vi hasta las 8 del domingo, cuando me avisaron que estaba muy grave”.

“Un muchacho que no conocía fue quien me avisó. Vino en moto y él me llevó al Hospital Escuela. No recuerdo si me dijo el nombre, pero no me acuerdo de la desesperación. El no me decía nada, le dije cosas pero no me respondía. Solo que llevó a mi hija al hospital y que la ayudó, y que mi hija le mordió la mano cuando quiso ayudarla”, expresó.

Lorena aseveró que no sabía en qué lugar exacto fue el cumpleaños: “Sólo sé que era cerca de mi casa. A la chica de la fiesta no la conozco, era amiga de una amiga de mi hija. Y ahora la amiga que la llevó niega haber estado en el cumpleaños”.

“A ella la internan en el Escuela y después la derivan al Pediátrico. Los médicos dicen que tiene sobredosis y que le afectó el cerebro la cantidad de droga”, agregó.

“Ella tiene golpes en todo el cuerpo, como que quiso defenderse. Es como que la trompearon. En todo el cuerpo tiene marcas, como que le pegaron varias veces hasta dejarla inconsciente”.

Lorena (que tiene otra hija de 20 años) denunció amenazas: “Nos dijeron a mí y a mi cuñada que si denunciábamos lo que pasó nos iban a prender fuego la casa”.

La mujer identificó a dos personas en la situación: “Uno es el ‘Negro Moro’ y al otro le dicen ‘Yeye’. Este último es quien la encontró tirada en la calle y la llevó al hospital”.