on 06 octubre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in sociales

Ryan Gosling, Harrison Ford y el director Denis Villeneuve hacen de este regreso un banquete visual audaz e inteligente

POR PETER TRAVERS

Ryan Gosling, Harrison Ford. Dirigida por Denis Villeneuve / Tres estrellas y media

¿Qué puedo decir de Blade Runner 2049 sin tener a la policía de spoilers pisándome los talones? Está Elvis. También Sinatra. Dura dos horas y 43 minutos (46 minutos más que la original de 1982). Para los novatos, eso es mucho. Para adictos a Blade Runner como yo, que tenemos cinco versiones diferentes de esta película icónica de cine negro de ciencia ficción de Ridley Scott en DVD, cada minuto de este absorbente juego mental es un banquete visual en el que darse un atracón.

Harrison Ford, en su costado más duro, reaparece como Rick Deckard, mucho tiempo después de sus épocas de oficial devenido en cazador, en una Los Angeles incesantemente lluviosa alrededor del año 2019, cuando su trabajo era “retirar replicantes”, es decir, matar androides. Scott pensó que Deckard en sí mismo era un replicante, pero Ford abogó por su humanidad. Cuando Deckard se escapó con una bella replicante llamada Rachael (Sean Young) al final de la primera película, no sabíamos qué pensar, pero durante décadas rara vez dejamos de hablar de eso.

Corte a 2049, cuando Deckard está prófugo, y el Officer K (un Ryan Gosling soberbio y emocionante) es el nuevo cazador de replicantes que lo persigue. La jefa de K (Robin Wright) piensa que Deckard es la llave para algo que podría “romper el mundo”. Así que cuidado con Jared Leto en el rol de un diseñador de replicantes, que no está muy lejos de la locura ni de revelar secretos acerca de K.

¿Estoy siendo lo suficientemente impreciso? El director Denis Villeneuve (La llegada), reemplazando a Scott, quien fue productor ejecutivo, muestra un ojo poético por los detalles que revelan emociones. Y el genio de la cámara Roger Deakins crea una mirada que celebra el original, al mismo tiempo que elabora sobre lo que construyó. Cuando K y Deckard finalmente se encuentran, la película adquiere una resonancia que es trágica y esperanzadora. Resulta que el tema de qué significa ser humano no perdió su impacto, no en una era de Trump, en la que se exige que los inmigrantes prueben su valor humano. Blade Runner 2049 ofrece respuestas e igual cantidad de preguntas que buscan atrapar, provocar y hacer que no nos podamos dormir a la noche. ¿Preferirías otra cosa?