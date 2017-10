on 09 octubre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in economia

Corrientes, a través de la yerba correntina marca “Playadito” de la Cooperativa Liebig, se encuentra participando en Anuga, Alemania, de una de las ferias más importantes de bebidas y alimentos del mundo. La exposición, que se realiza desde el pasado sábado 7 y se extiende hasta este miércoles 11, reúne en este caso a 6.777 expositores provenientes de 100 países, y entre ellos al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que este año, junto a 7 cooperativas y empresas para promocionar la yerba mate argentina.

Con apoyo financiero del INYM, además de “Playadito” también participan otras cooperativas y empresas elaboradoras de las marcas “Rosamonte”, “CBSé”, “Amanda”, “Kraus”, “Piporé” y “Don Arregui”. Los productos yerbateros se exponen en un pabellón que está situado en la entrada de la sección de bebidas y fue armado exclusivamente con mostradores para cada de una de las firmas participantes, una oficina privada, una barra diseñada para demostrar todos los usos del producto, pantallas para exhibir el contenido multimedia que ha desarrollado para presentar la yerba mate al mundo.

Durante la feria, el producto Yerba Mate Argentina se presenta con información sobre sus propiedades benéficas para la salud y sobre su versatilidad, ya que se puede consumir como mate tradicional, mate cocido caliente y frío, en coctelería y bebidas frías, en blends o mezclas con hierbas, y en gastronomía. Bajo el concepto de “Argentina es Mate y Mate es Argentina”, se busca reflejar el profundo sentido de identidad, una apuesta a trascender el mercado nostálgico, no solo para captar a aquellos que no conocen el producto o que no tuvieron la oportunidad de degustarlo, sino también para aquellos argentinos que viven en el exterior y encuentran en el mate un vínculo con su lugar.

Carlos Coppoli, subgerente del área de Marketing y Comunicación del INYM, recordó que comenzaron a participar en Anuga hace varias ediciones, con un pequeño stand dentro del pabellón argentino; y hace tres años construyeron uno propio y exclusivo de Yerba Mate Argentina. “Actualmente no solo se duplico el espacio sino que también son cada vez más las empresas que se suman para formar parte, siete en esta oportunidad, donde la yerba mate es el producto estrella”, dijo Coppoli.