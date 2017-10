La China habló de todo: Benjamín Vicuña, Nicolás Cabré y su polémica relación con Pampita. Enterate todo, en la nota.

“La China” Suárez generalmente prefiere mantener su vida privada lejos de los ojos de las cámaras y se molesta mucho cuando se meten en su vida privada. Pero, el hecho de ser una de las mujeres más lindas de la Argentina y estar en una disputa con otra gran diosa, Pampita, hacen que la actriz sea uno de los blancos preferidos de la prensa.

Transitando su quinto mes de embarazo junto a Benjamín Vicuña, la Ex teen Angel brindó una entrevista para la revista gente en la que tocó los temas más polémicos de su vida.

Comenzó refiriéndose al padre de su primer hija, Nicolás Cabré: “tenemos relación por Rufina. Desde que nos separamos creo que tuvimos una sola pelea, pero tampoco somos los Ingalls. Él sabe que Rufina ama a Benjamín y yo se que a ella le encanta la novia del padre. Y para mí no hay mayor tranquilidad que esa y que haya alguien que lo ayude”.

Acerca de Benjamín Vicuña, su pareja actual, por quien entró una eterna disputa con Pampita aseguró: “me dio algo que nunca había tenido en mi vida, que es la estabilidad. No soy una loquita pero sí una mina que vuela bastante. Siempre pensé que podía ser feliz con o sin alguien, y eso me ayudó a no deprimirme nunca. Pero él me puso los pies en la tierra. Tiene una cosa de familia y apego que me da mucha tranquilidad. Una vez, una amiga me dijo: ‘Tenés que encontrar un hombre que ame con locura a su mamá, porque eso se va a reflejar en cómo te trate a vos el día de mañana’. Es el caso de Benjamín, que le da a su madre un lugar increíble, la admira, la quiere, la cuida. Y así es conmigo. Él es todo lo que necesito: estoy convencida de que podemos pasar juntos el resto de nuestras vidas”.

Por último la actriz abordó también el tema más esperado: su relación con la modelo. Al ser consultada acerca de si le gustaría tener una relación armoniosa con la ex de su pareja, Eugenia fue tajante: “No sé si me interesa lograr esa armonía con Pampita. No soy rencorosa pero te voy a decir algo que decía mi papá: ‘Lo más importante en la vida es andar con la conciencia tranquila’. No es mi prioridad ni la de Benjamín tampoco tener una relación con la mamá de sus hijos. El trato es entre ellos, no veo por qué debiera estar yo. No tolero la mentira. En su momento debí salir a defenderme un poco más, porque tengo una hija”.