on 12 octubre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in educacion

El equipo de LA NACION Data analizó la base de datos del sistema universitario nacional

“Elegí la Argentina porque tiene un buen nivel de educación superior”, cuenta José Brañez Mendoza, que tiene 27 años, es peruano y estudia psicología en la Universidad de Buenos Aires. “Además el ingreso de la UBA es irrestricto en tanto se pase el CBC; de donde vengo, la universidad pública tiene vacantes y examen de ingreso, para una carrera que permite 20 vacantes, pueden llegar a postularse 400 personas”, agrega.

José es uno de los más de 50.000 extranjeros que, en la actualidad, eligieron estudiar su carrera de grado o pregrado a las universidades argentinas. Buenos Aires está reconocida como la primera ciudad en la región por el ranking QS Best Students Cities Ranking 2017, que mide las mejores ciudades para los estudiantes. Dos de cada tres extranjeros eligen universidades públicas, según datos suministrados a LA NACION por la Secretaría de Políticas Universitarias del ministerio de Educación de la Nación. El tercio restante opta por las universidades privadas.

Aunque en los últimos años se habló mucho del alto número de extranjeros en las universidades argentinas, la realidad demuestra lo contrario. Los estudiantes universitarios extranjeros son 53.101 y representan sólo un 2,8% del total universitaria en el país que asciende a 1.902.935 si se consideran las carreras de grado y pregrado durante el 2015, que es el último registro que difundió el Ministerio de Educación . Sin embargo, las universidades confirman que cada año crece la cantidad de extranjeros que llegan a estudiar a argentina, sobre todo en Buenos Aires y el área metropolitana.

“Tener extranjeros en la universidad genera debates y enriquece la cotidianidad del espacio de las aulas y los espacios comunes donde transitan diversas lenguas; todos se sienten en un campus más grande que es el mundo” dijo a LA NACION Verónica Muñoz, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Alberto Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) explicó a este sitio que “la interacción con personas de otras culturas enriquece el acervo cultural de cualquier persona”. Además, es un factor que brinda prestigio y reconocimiento a nivel internacional. “Quienes estudian en nuestra universidad, se llevan una imagen muy positiva de la UBA y la toman como propia; luego son embajadores nuestros en el mundo y fortalecen el intercambio en todos los aspectos en los países en donde estén”, señaló.

La gran mayoría de los estudiantes extranjeros en la Argentina vienen de países del continente americano, más del 90% según los datos analizados por LA NACION Data , especialmente de América Latina. Las personas oriundas de países del Mercosur, o asociados, no necesitan aplicar para una visa de estudiante, como sí lo deben hacer los estudiantes que vienen del resto de los países.

Los que están al tope del ranking

Perú lidera la nómina ya que cerca de dos de cada diez alumnos extranjeros universitarios son de ese país. De ese total, el 80%, elige las universidades públicas y sólo un 20% las privadas. José Luis Pérez Sánchez-Cerro, Embajador de Perú en Argentina, dijo a LA NACION que este fenómeno se da por “las históricas relaciones bilaterales de amistad y cooperación entre el Perú y Argentina, sumándose a ello la imagen positiva y buena calidad de la enseñanza que exhiben las universidades argentinas en el exterior, especialmente a nivel de la región latinoamericana”.

De Brasil proviene el 13,65% de los estudiantes extranjeros, y luego están Colombia y Bolivia , con cerca del 11 por ciento de cada país.

Andrés Arango es de Colombia, vino a Buenos Aires para realizar un intercambio de la carrera Diseño Gráfico en la UBA, pero cambió sus planes: “Me enamoré de Argentina, acá descubrí que en la Universidad Nacional de la Artes se daba la carrera de Arte Multimedial, que me pareció más moderna, asi que me cambié de carrera y me quedé”.

Entre los países europeos, estudiantes de España e Italia son los que más eligen venir a formarse a la Argentina. En ambos casos, prefieren la universidad pública, aunque también cursan en privadas. Además están los alumnos de algunas nacionalidades que sólo se registran en las instituciones públicas, como aquellos provenientes de Rusia, Haití y Costa Rica .

Lucio Contre tiene 26 años, llegó hace año y medio a la Argentina y este año comenzó a estudiar turismo en la Universidad Nacional de Avellaneda. En diálogo con LA NACION dijo: “Decidí estudiar aquí porque no me veía estudiando en Venezuela por la situación económica y la delincuencia que se ha estado viviendo allá en mi país. Estoy estudiando hace un año en la Universidad Nacional de Avellaneda. Me la recomendaron y por eso estoy ahí. Son 4 años de carrera”.

“Se me hizo mucho más fácil que en Venezuela”, señaló, respecto de los trámites de ingreso. “Sin hacer unas colas eternas, muy amable la gente que me atendió y rápido. Tarde más en llegar que en inscribirme. Súper amables todos, te ayudan, te explican todo muy claro. Allá era un problema por cada cosa”, añadió el joven.

En los posgrados, el ranking lo encabeza Brasil

Según los últimos datos oficiales en el país son 160.847 las personas que cursan algún posgrado en la actualidad. De ese total, solo 4548 no son argentinos y el ranking es encabezado por Brasil que tiene más 1046 estudiantes que representan el 23% del total de los extranjeros.

Quiénes lo siguen en la nómina: Colombia con 987 (21.70%) y tercero Ecuador con 543 (11.94%).

Qué dice la Constitución

La Constitución Nacional Argentina establece que cualquier extranjero que consiga la residencia puede estudiar en las universidades públicas, con los mismos derechos que un ciudadano nacido en el país. “No hay cupos para extranjeros y deben reunir los mismos requisitos para ingresar a la universidad que cualquier ciudadano”, dice el rector de la UBA.

Todas las universidades privadas consultadas registraron un incremento en la cantidad de extranjeros en los últimos tres años. La Universidad de Belgrano, por ejemplo, posee actualmente un 20 % del cuerpo estudiantil de nacionalidad extranjera. “Además de la gran oferta académica que existe en la argentina, con instituciones reconocidas a nivel internacional, la educación privada no es cara en comparación con otros países”, dijo a LA NACION, Marcela Porto, Directora Ejecutiva de la UB.