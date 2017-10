on 12 octubre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in internacional

La economía personal puede ser el mayor limitante a la hora de visitar una ciudad. Después vienen los malabares por conseguir pasajes económicos, los días de vacaciones, si frío o calor, o si se puede elegir un hotel a un hostel. Pero si te morís de ganas por hacer un viaje pero no podés costear un agujero en tu billetera, hicimos una lista con los meses más económicos para visitar diferentes lugares durante todo el año.

Enero: Berlín, Alemania

No esperes alejarte del frío en Berlín. El invierno alemán es crudo, pero no imposible. Lo positivo es que es la comida es muy barata y se pueden conseguir hoteles o habitaciones de hostel a un precio accesible, según un informe del sitio Trivago. Sus 175 museos reflejan la rica historia de la ciudad y de toda Europa y vienen a mano si querés escapar un rato del frío. El Muro y la Puerta de Brandenburgo es para los valientes pero infaltable en el recorrido berlinés. En enero aprovechá la comida y no olvides la ropa térmica.

Roma.

Febrero: Roma, Italia

Si disfrutás de las temperaturas templadas, esta es la mejor época para conocer Roma. Los precios de los hoteles bajan considerablemente respecto a las temporadas altas, por lo que la ciudad tampoco está repleta de turistas esperando sacarse una foto con la Fontana di Trevi o en el Panteón. Y así como el invierno te invita a comer más, Roma es conocida por sus harinas y sus cremas heladas, por lo que no podés dejar de probar cuánto helado, pizza y pasta encuentres en tu recorrido.

Seúl.

Marzo: Seúl, Corea del Sur

Seúl es una ciudad llena de tecnología de punta y cultura k-pop. El paisaje de la ciudad está atravesado por rascacielos imposibles como también templos y palacios. También es uno de los mejores lugares para ir en marzo con hoteles baratos y temperaturas que van de los 5° a los 17°. Podés ir a los parques de diversiones coreanos o museos, incluso pasar por un sauna o spa de la ciudad. Para los viajeros que quieran aprender cosas nuevas, Seúl tiene muchas escuelas de cocina sólo para turistas dónde se puede aprender tteokbokki, unas tortas de arroz con salsa picante, o pajeon, un tipo de panqueque coreano hecho con verdeo.

Honolulu.

Abril: Honolulu, Hawaii

Hawaii es el sueño de cualquiera pero es un destino de lujo. Los hoteles en abril rondan los 210 dólares, pero si querés sacarte el gusto es una de las épocas más accesibles para visitar la isla. El tiempo es perfecto: la amplitud térmica va de 29° a 19° de mínima. Los recomendados hawaianos son ideales para los aventureros. Se pueden aprovechar los deportes acuáticos y las expediciones, y para los amantes de la comida, las frutas, el sushi y los mariscos son el mejor plan.

Kuala Lumpur.

Mayo: Kuala Lumpur, Malasia

Para los que quieran escapar al calor, Kuala Lumpur en mayo es ideal. Las temperaturas van de 23° a 35° y los hoteles son increíblemente baratos. La cultura malasia es una sorpresa, por lo que cualquier museo va a ser algo totalmente nuevo. Aprovechá y comé roti canai con mucho curry y no te pierdas las históricas mezquitas y templos budistas. Definitivamente, es uno de los destinos más emocionantes.

Bangkok. Foto: Archivo

Junio: Bangkok, Tailandia

Es una ciudad enorme y agobiante, llena de palacios, cultura y spas. Es muy común parar el recorrido turístico y descansar el cuerpo con un masaje relajante. Si te encanta comer, Bangkok es la sede de una de las mejores cocinas del mundo.

Dubai.

Julio: Dubai, Emiratos Árabes

Dubai ganó popularidad como destino turístico y no para de crecer por lo que la ciudad cambia año a año y siempre hay algo nuevo para descubrir. Es el hogar de la estructura más alta del mundo, el Burj Khalifa, además del icónico hotel Burj Al-Arab. Su principal atracción son las compras y el Dubai Mall atrae a millones por su tamaño inmenso: tiene más de 1200 locales, 120 restaurantes, un parque temático, un hotel y una pista de hielo que podría usarse en las Olimpíadas.

Madrid. Foto: Shuttersotck

Agosto: Madrid, España

Los veranos en Madrid son recalcitrantes, pero los precios son tan bajos que vas a encontrar una manera de enfriarte. La ciudad es conocida por su arquitectura y su cocina. Si la temperatura te agobia, pará por una cerveza helada o un bol de frutas en uno de los cientos de bares que están por toda la ciudad.

Puerto Vallarta. Foto: Shuttersotck

Septiembre: Puerto Vallarta, Mexico

Puerto Vallarta es un paraíso. Suele ser muy caro, pero como Honolulu, si querés sacarte las ganas, septiembre es una de los mejores meses para los que quieran recortar gastos. Los deportes acuáticos y el ecoturismo son altamente recomendables, ni hablar de la comida mexicana.

Cancún. Foto: Shuttersotck

Octubre: Cancún, México

Además de las playas increíbles, Cancún también tiene un acuario interactivo y es el hogar del Chichen Itza, las famosas ruinas de la ciudad maya y una de las siete maravillas de la Unesco.

Estambul. Foto: Shutterstock

Noviembre: Estambul, Turquía

El otoño es ideal para conocer la sede cultural de Turquía. Los precios y las temperaturas bajan, por lo que podés gastar más en deliciosos kebabs y tés.

Nashville. Foto: Shutterstock

Diciembre: Nashville, Tennessee

La sede mundial de la música country es un gran lugar para visitar en diciembre. Visitá el Salón de la Fama o el Centennial Park, donde hay una réplica exacta del Partenón de Roma.

http://www.lanacion.com.ar/2071327-por-mes-las-ciudades-mas-baratas-para-visitar