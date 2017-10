on 12 octubre 2017

El abogado del propietario del predio confirmó que la semana que viene comenzará la comparecencia ante el juez. A fines de este mes o comienzos del próximo podría definirse el procesamiento.

La causa judicial iniciada hace dos meses por la toma de un terreno en el barrio 17 de Agosto comenzará a tener movimientos la semana que viene, cuando varios de los okupas que se asentaron allí deban presentarse a declarar. Esta información fue confirmada a El Litoral por el abogado que representa al dueño del predio en cuestión. En este sentido, Rubén Leiva indicó ayer que “me comunicaron del juzgado que a partir del lunes que viene va a comenzar la ronda de declaraciones”.

De esta manera, tras las declaraciones realizadas la semana pasada por el propietario de las tierras tomadas y de varios testigos, será el turno de algunos de los integrantes de las decenas de familias que ocupan el predio.

Sobre esta situación, Leiva explicó que “las declaraciones comenzarán a las 8 y seguramente puedan hacerse presente unas cinco personas por día aproximadamente”. Asimismo, el letrado agregó que “serán unos 50 okupas los que deban comparecer ante el juez”.

De darse las presentaciones ante la Justicia con los plazos estimados por la defensa del dueño del terreno, la ronda de declaraciones podría extenderse aproximadamente diez días hábiles, es decir unas dos semanas. Sobre esto, Rubén Leiva indicó que “a partir de que termine, la Justicia tiene seis días para definir el procesamiento”.

Es decir, entre los primeros días de octubre y los primeros de noviembre podría definirse de manera cierta si el juez decide imputar a los okupas por el cargo de “usurpación” o considera que no es necesario o justo hacerlo.

Por parte del propietario aseguran que impulsarán todas las presentaciones necesarias y los argumentos con los que cuentan para exigir el procesamiento y luego lograr el desalojo total de las tierras. “Vamos a estar muy atentos y a insistir con el pedido de justicia, acudiremos a la ronda de declaraciones porque queremos estar cara a cara con los okupas”, expresó Leiva.

Más allá de esto, los denunciantes expresan su preocupación por las demoras que se dieron en los distintos pasos judiciales necesarios para que la causa pueda tener una definición lo antes posible.

Por su parte, los okupas aseguran que todavía no recibieron notificaciones de la Justicia que los cite a declarar. Por ello se mantienen expectantes y en alerta ante esta posibilidad, pero insisten en que no dejarán el terreno porque no tienen otro lugar donde vivir.

Mientras tanto, las familias del predio continúan sin representación legal, más allá de algunas pocas consultas que hicieron con abogados pero de manera discontinua por falta de dinero para pagar los honorarios. Recalcan, además, la necesidad de asistencia sanitaria, sobre todo para los más pequeños.