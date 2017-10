on 13 octubre 2017

Investigadores del CONICET describieron por primera vez al Tityus Curupi, una variedad hallada en el Paraje Tres Cerros que pertenece a un grupo que no tenía registro fuera de la región andina y de Uruguay.

El nuevo escorpión fue denominado Tityus curupí, en referencia a un personaje mitológico guaraní.

Un grupo de investigadores del CONICET descubrió en Corrientes una nueva especie de escorpión: el Tityus curupi. Este hallazgo tiene una gran importancia biogeográfica, ya que no existían registros del grupo al que pertenece fuera de la zona norte de la cordillera de los Andes y de Uruguay.

El descubrimiento ocurrió en Tres Cerros, un paraje ubicado al este de la provincia, que cuenta con una amplia biodiversidad que está siendo estudiada por científicos de distintos lugares del país. La primera descripción del alacrán fue publicada en un artículo de la revista PLOS.one.

Una de las particularidades que presenta esta nueva especie es su distribución. “No es habitual que encontremos ejemplares dentro del género Tityus entre rocas, porque generalmente habitan áreas más bajas. Sin embargo, este escorpión aparece exclusivamente en zonas rocosas arriba de los cerros, pero no en los alrededores”, señala el investigador adjunto del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Nacionales “Bernardino Rivadavia” (MACN, CONICET), Andrés Ojanguren.

Las diferencias entre el nuevo alacrán y otros del mismo género fueron detectadas en las primeras observaciones que realizaron los equipos del Museo, luego de que recibieran ejemplares recolectados en Corrientes. Posteriormente, se realizaron análisis moleculares que comprobaron que se trataba de una especie completamente distinta desde el punto de vista genético.

Aunque esta característica aún no fue explorada, los investigadores estiman que el veneno del Tityus curupi –denominado así en referencia a un personaje mitológico guaraní- no es muy tóxico. “Pertenece al grupo de especies denominado bolivianus, que no incluye especies peligrosas como, por ejemplo, Tityus trivittaus”, explica Ojanguren.

La presencia de este alacrán en Corrientes es particularmente llamativa, ya que representa el primer registro de este grupo en tierras bajas al oeste de Río Uruguay. “Es otra muestra de la gran biodiversidad que existe en los Tres Cerros, que es una zona en la que en los últimos años registramos un gran número de especies endémicas, tanto animales como vegetales”, destaca otro de los autores del estudio, el investigador asistente del CONICET en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y de Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, Rodrigo Cajade.

Además de los trabajos que realizan investigadores de la región del Nordeste para contribuir al conocimiento de la fauna y los ecosistemas de los cerros, distintos grupos del MACN y de otras instituciones realizaron exploraciones en los Tres Cerros. “Desde la primera campaña, que fue la que organizamos para ir a buscar a este escorpión, encontramos muchos elementos interesantes y está previsto seguir con varias líneas de investigación allí, como una que tiene que ver con solífugos, que son otro orden de arácnidos. También hay indicios de que habría otras especies endémicas. Tenemos mucho por seguir buscando en Corrientes”, finaliza Ojanguren.