on 16 octubre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in policial

Enzo Baltasar Vallejos, de 16 años se encuentra desaparecido desde el viernes a la tarde, luego de tener una discusión con sus padres por no tener el permiso para ir a un cumpleaños de 15. Salió de su casa, del barrio Laguna Seca, con un buzo gris, zapatilla y pantalón negro con rayas blancas a los costados. No tienen datos certeros de su paradero. Sus amigos y familiares lo buscaron durante todo el fin de semana, sin tener resultados positivos.

Victoria Silguero, la mamá del joven, contó “el viernes a las 19:30 el salió, porque no le di permiso para ir a un cumpleaños de 15, no lo vi más después. Estuvo con el hermano más grande y le dijo ‘enseguida vuelvo’ y no volvió más”.

“Todos los amigos estuvieron buscándolo, fueron hasta el 15 en el barrio Ponce, pero no lo encontraron” comentó.

“Esa misma noche radiqué la denuncia en la comisaría, dieron aviso a todas las demás comisarías” manifestó.

“Se fue con buzo gris, zapatilla y buzo negro con rayas blancas a los costados” detalló.

“Es flaco, alto, blanco, de 16 años” describió.

“En Corrientes lo buscamos por todos lados” dijo.

“Tenemos pistas pero no sabemos si es verdad o si nos mienten, que nos dicen que lo vieron en el barrio Lomas, en el Pujol, Canal 13, Sol de Mayo” expresó.

“Es la primera vez que se va de la casa” indicó.

“El papá le sacó el teléfono celular. No tuvimos más contacto con él, ni mensajes nada” señaló.

“Nos dijeron que estaba cerca de la escuela 14 y nada, colocamos fotos y nada, fuimos por zona de avenida Armenia pero no lo encontramos. Nos dicen que lo vieron con un compañero en una moto” mantuvo la mamá del joven

radiodos