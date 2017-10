on 20 octubre 2017

by Ernesto Dascenso

Santo Tomé sería la más afectada, ya que según informó el Municipio, hay 80 casas dañadas. También advirtieron problemas en La Cruz, Mercedes, Paso de los Libres, Virasoro, Alvear, así como en al menos tres escuelas; cayeron antenas de varias radios.

Un fuerte temporal registrado en la madrugada de este jueves afectó seriamente a varias localidades, con voladuras de techos y caída de postes, que derivó en la interrupción del servicio de energía eléctrica; al cierre de esta edición si bien se logró restablecer en la mayoría de los lugares dañados, en varias zonas rurales no se alcanzaron las reparaciones respectivas.

En este contexto, desde Defensa Civil de la Provincia, el jefe de Operaciones, Orlando Bertoni, señaló a El Litoral que “los mayores inconvenientes se registraron en Santo Tomé y La Cruz, con la voladura de techos, pero no pasó a mayores”. Seguidamente aclaró que el fenómeno climático se caracterizó por “vientos fuertes, la lluvia no superó los 50 milímetros, no hay evacuados ni anegados”.

En tanto advirtió que “rige un alerta meteorológico y habrá mal tiempo hasta el sábado, día en el que comenzaría a mejorar”.

Santo Tomé y La Cruz

Con respecto a lo ocurrido en la primera ciudad, el intendente, Víctor Giraud manifestó que “estamos complicados, todo el día estuvieron las cuadrillas trabajando, levantando postes caídos”. Resaltó que “casi el 80 por ciento de la población tiene la energía repuesta”, aunque aclaró que al cierre de esta edición carecían del servicio “la zona sur, los barrios Curtiembre, Atalaya hacia el fondo, Tablada y el personal de Dpec sigue trabajando”.

Advirtió que un sector complicado es “la tercera sección Gómez Cué, donde cayeron más de 100 pilares de energía”.

Incluso desde la Comuna se emitió un comunicado en el que recomiendan a la población a “evitar tomar contacto con cables o columnas caídos en la vía pública como consecuencia del temporal, porque los mismos podrían tener electricidad”.

Como consecuencia de las ráfagas también cayeron pilares del servicio de teléfono, así como antenas, tal es el caso de Radio Nacional Santo Tomé.

Por otro lado, la Comuna informó que hasta última hora de la tarde, el relevamiento realizado por Acción Social Municipal arrojó el número de 79 casas afectadas, de las cuales 12 tuvieron destrucción total.

En este contexto, Giraud dijo a El Litoral que “les estamos alquilando casas o se trasladaron a lo de familiares”.

Explicó que por la mañana “nosotros hicimos un relevamiento”, y por la tarde “arribó personal de la Provincia que también hizo una recorrida y nos dijeron que entre el sábado o lunes estaría llegando la asistencia”.

Por su parte el jefe comunal de La Cruz, Mateo Maydana, manifestó a este matutino que “seguimos trabajando en las viviendas, estamos recorriendo los lugares afectados”.

Añadió que “en total fueron 20 las casas dañadas, hoy (jueves) reparamos dos, mañana (viernes) seguiremos con otro par”.

En cuanto al suministro eléctrico, expresó que “se va restableciendo paulatinamente”. Desde las 19 casi el 70 por ciento de los usuarios ya tenían luz dijeron desde la Comuna a este diario. Mientras que Maydana refirió que “camino a Tres Cerros, por la Ruta Provincial 114, se derribaron 27 postes, y allí irá una cuadrilla especial de Dpec que creemos llegará mañana (hoy). Es una zona muy productiva y necesita del servicio”, aclaró.

Otras comunas

En Paso de los Libres, también volaron chapas y ramas de árboles, se torcieron algunos postes de electricidad y en otros sectores se derribaron. En la calle Belgrano, entre Melogno y M. Franco, debió interrumpirse el tránsito ante el peligro de la posible caída de un poste, según publicó Todo Libres.

Como consecuencias de estos hechos, hubo cortes de luz hasta las primeras horas de la mañana.

En Mercedes también el fuerte viento causó la voladura de techos en varios barrios. Por ello, Defensa Civil y Guardia Urbana Municipal asistieron a las familias afectadas. Aquí también hubo inconvenientes con el servicio de energía, para lo cual Dpec se abocó a las reparaciones, según expresó Diario Mercedes.

En Monte Caseros, las ráfagas de viento alcanzaron los 125 kilómetros según publicó Austral Correntino, lo cual afectó al sistema energético y obligó al personal de Dpec a estar trabajando en varias zonas desde las 6.

El jefe local de dicha dependencia, Rubén Salas dijo al citado portal de noticias que por la mañana el 70 por ciento de la ciudad ya contaba con el suministro y se enfatizaban las tareas en barrios como Ceibo, Barrio Militar, Aviación, entre otros.

Desde Garaví, el responsable de la radio FM El Telégrafo explicó que la tormenta se registró a las 2.45 de la madrugada y la emisora sufrió daños en el techo y se torcieron dipolos.