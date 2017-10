on 20 octubre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in sociales

La actriz usó las redes sociales para anunciar que su sueño se hizo realidad.A los 42 años contó que será madre. Mirá lo que escribió.

Esta semana corrió el rumor de su embarazo, Analía Franchín lo dio por seguro y en las últimas horas fue la misma Isabel Macedo quien lo confirmó en las redes sociales.

La actriz y su marido, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey serán padres primerizos y emocionados copartieron su hermosa noticia en Instagram:

Ya se que hay que ser prudente y hay tiempos que hay que respetar… pero ESTAMOS ESPERANDO UN BEBEEEEEEEE!!!!!!! Como hago para no gritarlo a los cuatro vientos?!?!?? Te amo mi vida@urtubeyjm

A post shared by Isabel Macedo (@isabelmacedophoto) on Oct 19, 2017 at 5:17pm PDT