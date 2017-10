Tras la denuncia de acoso que recibió por parte de una compañera de trabajo en A24, Ari Paluch habló hoy desde su programa radial El Exprimidor, en FM latina, y dijo: “He sido difamado de una manera demoledora”.

“No me gusta hablar de esto, pero tengo que dar una pequeña explicación y no creo que amerite más que eso. Me parece muy desagradable y me parece injusto. Desde el pasado 3 de julio hago un programa de 12 a 14 en A24 y es una decisión que tomé (…), he sumando una ocupación más (…) y esto implica que uno vaya de aquí para allá todo el día. El último martes cuando terminó, como hacemos cotidianamente (…) nos vamos a los rajes porque empieza otro programa. La verdad es que hay muy buen clima de trabajo, ya tuve tres microfonistas distintos, con muy buena predisposición y había un pibe David y otro chico que me dice ´groso´ y otra chica. Me microfonean, me ponen el micrófono y la cuca. Y en esa situación nos vamos con euforia, en esta situación que todo se hace raudamente y en silencio (…). En esa situación que me quiero ir rápido, en vez de hacerle un ´give me five´ toco su cadera y me voy, y me doy cuenta que habría tocado un lugar más intimo, y en seguida le digo ´Disculpá´. Y en esa situación, toco su cadera y no sé si ella se movió o sin querer le toqué su parte íntima y me fui porque vivimos apurados. Y me voy. Y eso fue todo lo que pasó y tardó sólo un segundo y fue solo con la intención de irme (…) y cuando me percato que toco otro lugar me disculpé y me fui. Y yo dije que fue sin querer“.

Recordemos, que el conductor y periodista fue acusado por una microfonista del noticiero en A24, Ariana Charrúa, de haberle tocado la cola, por lo que desde el canal se le levantó un sumario a Paluch y no le permitieron participar ayer de la transmisión especial por las elecciones y hoy tampoco estará al frente del espacio de 12 a 14.

Además, el conductor explicó que cuando él fue contactado por la dirección del canal, le informaron que ella se sintió “ultrajada”, por lo que él se quiso excusar nuevamente con ella personalmente, pero la joven se negó y pidió no “microfonearlo” más. “Yo le pido disculpas por lo que ella sintió, porque yo no tuve intención de hacer eso y lo juro por mis hijos”, cerró Paluch.

La denuncia de la joven generó el repudió de muchos de sus colegas, así como por parte de algunas mujeres que trabajaron con él. La periodista Marcela Ojeda habló desde su cuenta de Twitter para decir que conoce de casos en los que Paluch acosó a otras mujeres.

La denuncia. El hecho por el que es denunciado Paluch ocurrió el martes 17 cuando terminó el noticiero que conduce de lunes a viernes en A24. Ariana fue a sacarle los micrófonos cuando el conductor le tocó la cola. Según la carta que presentó a las autoridades del canal, la joven explicó: “Me acerqué a retirar los equipos del señor Paluch, continuando con una de las panelistas. En ese instante el señor Paluch me tocó el trasero. Esta situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable. La expresión en mi rostro se transformó y al ver él mi actitud, intentó apaciguar lo hecho diciendo ´perdón, no me di cuenta´, con un tono un tanto altanero. La panelista vio toda la situación, mi falta de reacción y con enojo le respondió: ´Sí, claro, no te diste cuenta´. Y él se retiró rápidamente mientras ella intentaba calmarme con sus palabras”.

Esto quedó registrado por las cámaras del estudio, por lo que las imágenes le fueron mostradas al conductor cuando se reunió con las autoridades del canal para que él explicara su versión. Luego, se le inició un sumario interno y por estas horas tomarían una decisión al respecto.

En su descargo, Paluch aclaró que él le dijo a los directivos que se encontraba a su disposición ante cualquier tipo de medida que quisieran tomar. “Le ofrecí al canal (…) que ellos tomen la decisión que quisiesen. A mi me importa mucho más mi familia que el trabajo, porque de última volveré a vender juguetes, pero la familia es lo más importante que tengo y no quiero seguir viviendo una circunstancia donde puedo incomodar (…) Pero nunca tuve la intención de ultrajar a nadie”, explicó.

LANACION