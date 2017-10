on 24 octubre 2017

Una mu­jer su­frió he­ri­das en el ros­tro co­mo con­se­cuen­cia de una gol­pi­za cau­sa­da por “mo­to­cho­rros”, quie­nes la asal­ta­ron cuan­do es­ta­ba aden­tro de un au­to­mó­vil a la es­pe­ra de la luz ver­de de un se­má­fo­ro, en el ca­pi­ta­li­no ba­rrio Hi­pó­dro­mo.

La víc­ti­ma, lla­ma­da Sil­vi­na, dia­lo­gó con dia­rio épo­ca y re­la­tó por­me­no­res del ac­to vio­len­to que co­me­tie­ron los mal­vi­vien­tes con el só­lo fin de ro­bar­le una car­te­ra.

“Fue en se­gun­dos que rom­pie­ron con un cas­co o un ar­ma mi ven­ta­ni­lla; y cuan­do me di cuen­ta lo te­nía al cho­rro en­ci­ma. No pa­ra­ba de gol­pe­ar­me. Es­toy muy do­lo­ri­da de la ca­be­za, las ma­nos, los ojos, con tra­ta­mien­to mé­di­co por­que me ca­ye­ron las as­ti­llas del vi­drio ro­to”, ex­pli­có.

El atra­co se pro­du­jo al­re­de­dor de las 20:30 en el cru­ce de las ave­ni­das Gre­go­rio Po­mar y Ra­úl Al­fon­sín, a es­ca­sos me­tros de un hi­per­mer­ca­do, una ca­sa de jue­gos y una es­ta­ción de ser­vi­cios.

?Ade­lan­te del au­to en el que cir­cu­la­ba Sil­vi­na de­tu­vo la mar­cha otro ve­hí­cu­lo. Unos me­tros de­trás lo hi­zo una mo­to­ci­cle­ta de la que des­cen­dió un su­je­to, la sor­pren­dió y rom­pió los cris­ta­les de un fuer­te im­pac­to. Lue­go in­gre­só par­te del cuer­po al ha­bi­tá­cu­lo y mien­tras arre­me­tía a trom­pa­das con­tra la in­de­fen­sa mu­jer aga­rra­ba un bol­so que ella te­nía en el sue­lo del au­to, en­tre sus pies a mo­do de se­gu­ri­dad, en el que ha­bía di­ne­ro efec­ti­vo, un cos­to­so te­lé­fo­no ce­lu­lar y di­ver­sas do­cu­men­ta­cio­nes.

“Hi­ce la de­nun­cia en la co­mi­sa­ría Quin­ta y me fui. Es­ta­ba con pe­da­zos de vi­drio en la ca­be­za, en to­do el cuer­po y ellos (po­li­cí­as) ce­ro ga­nas”. Lue­go la mu­jer in­di­có que las au­to­ri­da­des de­ja­ron en­tre­ver que iba a ser di­fí­cil re­cu­pe­rar sus­tra­í­do.

Los mal­vi­vien­tes hu­ye­ron so­bre Po­mar en di­rec­ción a la ave­ni­da Ar­me­nia. Sil­vi­na so­li­ci­tó a tra­vés de es­te me­dio que los res­pon­sa­bles de brin­dar se­gu­ri­dad im­ple­men­ten ma­yor vi­gi­lan­cia en ese sec­tor tan tran­si­ta­do de la ciu­dad.

