on 25 octubre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in deportes

Panorama adverso tras la tercera derrota del Albo en condición de local por la fecha 8 del Torneo Federal A, en cancha de Huracán ante el plantel jujeño. Los correntinos perdieron 2 a 1 en Corrientes, con goles para la visita de Diego Sueldo, en el primer tiempo y de Rubén Robledo, en el complemento. El único tanto de Mandiyú fue anotado por Manuel Mayenfisch, en el inicio del encuentro, resultado que no pudo remontar y que presagia un futuro negro para el equipo de Pablo Suárez.

1

Cuando el reloj marcaba el 1’50 del Primer tiempo Diego Sueldo abrió el marcador con un gol de zurda desde afuera del área para Altos Hornos Zapla de Palpalá. Pero Mandiyú no se hizo esperar y a los 4 minutos Manuel Mayenfisch empató el partido.

En la segunda etapa, a los 38 minutos del complemento el jugador jujeño Rubén Robledo, reforzó el camino a la victoria convirtiendo el segundo tanto que los ponía en ventaha ante los correntinos y les aseguraba los tres puntos de la fecha.

Un presente escuálido es el que atraviesa el equipo de Suárez, de ocho partidos empató 5 y perdió 3. Respecto a la fecha 9º el futuro le depara jugar de visitante ante Sarmiento, líder del grupo A. La tabla no miente y el Albo tendrá que despabilarse para empezar a ganar ya que hasta hoy de 24 puntos solo lleva5 en su haber.

Últimos partidos de local del mes

Miércoles 25/10 Mandiyú vs. Altos Hornos Zapla

Domingo 26/11 Mandiyú vs. Chaco For Ever

Domingo 17/12 Mandiyú vs. Sarmiento

Atención socios

La dirigencia del club quiere empezar a premiar a los socios y es por eso que sorteará un conjunto de camiseta y short oficial entre quienes cumplan con el requisito de mantener su cuota al día.

Entonces, previo al último partido de cada mes los socios que ya cuentan con el beneficio de asegurarse una platea por partido cada vez que Mandiyú juega de local también entrarán en el sorteo que se dará en los siguientes partidos:

radisudamericana