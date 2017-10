on 29 octubre 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in general

De acuerdo con datos nacionales hubo un incremento del 60% de la variante viral. Expertos en pediatría recomiendan no alarmarse, pero sí tomar precauciones en caso de presentarse síntomas compatibles.

En los últimos dos meses trascendieron al menos tres casos de meningitis viral, que afectaron a niños en edad escolar y que, por ende, alertaron a la comunidad educativa a la que asisten. En este contexto, especialistas en pediatría explicaron a El Litoral la patología y brindaron algunas recomendaciones.

Es que la sola mención de meningitis despierta una preocupación generalizada. Sin embargo, desde Salud Pública brindaron tranquilidad afirmando que los últimos pacientes fueron afectados por la variante menos grave de la enfermedad y recalcan que avanzaron favorablemente a los tratamientos.

En este escenario, expertos en la materia hablaron de la enfermedad para entender la patología, sus síntomas y los métodos preventivos. En primer lugar, la vicepresidente segunda de la Sociedad de Pediatría de Corrientes, Mirta Pedemonte, explicó a El Litoral: “La meningitis es una infección que afecta la meninge, es decir la membrana que cubre el cerebro y la médula espinal, y por lo tanto puede llegar a producir un daño en el sistema nervioso central”. Por eso es importante que el paciente sea atendido en tiempo y forma.

La enfermedad es causada por un virus, pero hay diferentes variantes. Al respecto, el pediatra Sergio Aquino precisó: “Existe la tuberculosa, la aséptica, la bacteriana y las virales. Dependiendo de la etiología de la infección se va a determinar la evolución ya que, por ejemplo, las virales son habitualmente más leves, mientras que las bacterianas son más agresivas”. Asimismo, las intoxicaciones, los hongos, medicamentos y otras enfermedades (como la papera, sarampión, rubéola) pueden derivar en meningitis.

Dado que los síntomas son comunes, alientan a estar atentos ante fiebres elevadas y cefalea. “La sintomatología depende de la edad del niño, generalmente consultan por fiebre, dolor de cabeza, algunos presentan vómitos (con la particularidad de que en ocasiones es sin náuseas), les molesta la luz, evitan los sonidos fuertes, y después se empiezan a quejar del dolor de nuca porque se pone rígida. Además, en los bebes chiquitos, la fontanela se inflama y hasta pueden presentar convulsiones en algunos casos”, detalló la doctora Pedemonte.

Ante síntomas compatibles con la enfermedad, el doctor Aquino precisó: “El único método de diagnóstico es la punción lumbar para extracción de líquido cefalorraquídeo, pero este proceso lo efectuamos sólo ante sospechas de meningitis bacteriana”.

Por otra parte, días atrás la infectóloga del Hospital Pediátrico, Andrea Gajo Gane, señaló que como primera medida preventiva se debe completar el calendario de vacunación que incluye: la pentavalente (a los 2, 4 y 6 meses), neumococo conjugada (a los 2, 4 y 12 meses) y la vacuna cuádruple (a los 18 meses). Sumado a esto, el pediatra Sergio Aquino agregó: “La cobertura de vacuna es importante; sin embargo, no repercute en la meningitis viral, sino únicamente en la bacteriológica. Es por eso que, además, recomendamos el lavado frecuente de manos, uñas cortas, higiene domiciliaria, no consumir alimentos en la vía pública y, en caso de estar enfermo, evitar el contacto con otras personas para no propagar la enfermedad”.

Para cerrar, cabe recordar que si bien la cartera sanitaria descartó un brote, de acuerdo con los registros del Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación, en Corrientes se confirmó un 60% más de casos de meningitis viral que el año pasado.