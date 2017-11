on 01 noviembre 2017

Ernesto Dascenso

Posted in deportes

Jorge Almirón no cae: su Lanús levantó un 0-2 y es finalista de la Copa Libertadores. “Fue muy difícil, el partido más importante te de mi vida. Estoy orgulloso de estos jugadores”, dijo el entrenador, emocionado.

Este no es un Lanús más: es el Lanús de Jorge Almirón, el Lanús finalista de la Copa Libertadores, el que perdía 2-0 de local y se lo terminó dando vuelta a River 4-2. ¡Tremendo! “Esto es increíble. El equipo jugó un partidazo. Se veía difícil cuando sacaron la ventaja, pero la única manera de levantarlo era ésta, lo entendíamos así… No puedo hablar… Estoy orgulloso de los jugadores”, dijo el entrenador, emocionado, con la voz entrecortada.

“Arrancamos muy bien, pero no pudimos sacar la ventaja al inicio. En el segundo tiempo cayeron los goles en el momento indicado y eso nos puso vivos. Levantarse fue muy difícil. Este fue el partido más importante de mi vida. Los jugadores se lo merecen porque vienen haciendo historia. Se dejó todo, cualquier otro equipo se hubiese entregado, pero ellos nunca se entregaron”, tiro Almirón en medio de los festejos, de las lágrimas, de un sueño que no se acaba. “Ahora falta lo más importante, pero es increíble, los jugadores se merecen este momento porque enfrentamos a un gran equipo. Y ahora vamos a prepararnos para la final, no lo puedo creer”, soltó

ole.com.ar